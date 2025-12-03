اسکنر کوانتومی آسیبهای مغزی ناشی از انفجار را در سربازان ردیابی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان انگلیسی مشغول توسعه نخستین سیستم مگنتوانسفالوگرافی(MEG) با قابلیت ردیابی تغییرات واقعی در عملکرد مغز چند لحظه پس از انفجار هستند.

برای پرسنلی که به طور مداوم در معرض امواج شوک ناشی از سلاح‌های پر قدرت هستند، این فناوری یک نقطه عطف در زمینه ایمنی نورولوژیکی در بلند مدت به حساب می‌آید. وزارت دفاع انگلیس بیش از سه میلیون پوند به این طرح اختصاص داده که حسگرهای کوانتومی پیشرفته را داخل یک آزمایشگاه قابل حمل به کار می‌گیرد.

به این ترتیب تیم‌های پزشکی نظامی دیگر مجبور نخواهند بود سربازان را به سمت اسکنرهای بیمارستانی ثابت جابه جا کنند زیرا این سیستم جدید به طور مستقیم به سراغ آنها می‌رود.

این دستگاه MEG سیار برای نخستین بار توسط خدمات پزشکی دفاعی و تحت فرماندهی «عملیات تخصصی و سایبری» به کار گرفته خواهد شد و به پزشکان امکان می‌دهد به‌صورت فوری به اثرات عصبی‌ای دسترسی پیدا کنند که به طور معمول ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت از بین می‌روند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد قرار گرفتن مکرر در معرض امواج ضربه‌ای حتی بدون آسیب قابل‌مشاهده، می‌تواند در طول دوران خدمت نظامی تجمع یابد و احتمال بروز اختلالات جدی سلامت مغز را افزایش دهد. اما از آنجا که این اثرات نامحسوس و کوتاه‌مدت هستند، اسکنرهای معمولی که در بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌ها قرار دارند، به‌ندرت قادر به ثبت آنها هستند.

اینجاست که فناوری OPM-MEG مبتنی بر کوانتوم (مگنتوانسفالوگرافی با مغناطیس‌سنج پمپ‌شده نوری) اهمیت پیدا می‌کند.

پروفسور ماتیو بروکس، رئیس شرکت Cerca Magnetics، می‌گوید: سیستم جدید محدودیت‌هایی را که از گذشته اسکنرها را به دانشگاه‌ها محدود کرده بود، از میان برمی‌دارد.