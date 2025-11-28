خدمه آمریکایی-روسی ۳ ساعته به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، کریس ویلیامز فضانورد ناسا همراه سرگی کود- سورچکوف و سرگی میکایف از سازمان فضایی روسیه به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند. این فضانوردان همراه یک موشک سایوز در ساعت ۹:۲۷ دقیقه صبح روز پنج شنبه به وقت گرینویچ از مقر فضایی بایکنور در قزاقستان به مدار زمین سفر کردند.

کپسول حامل این فضانوردان حدود سه ساعت پس از پرتاب، کنارایستگاه فضایی بین المللی پهلو گرفت. ناسا اعلام کرد این نخستین سفر فضایی ویلیامز و میکایف است. آنها در ایستگاه فضایی بین المللی به مایک فینکل، زنا کاردمن و جانی کیم، کیمیا یوی و سرگی رایژیکوف، الکسی زوبریتسکی و اولگ پلاتونوف می‌پیوندند.

ویلیامز تحقیقات علمی در این ایستگاه فضایی با هدف اکتشاف فضا انجام می‌دهد.