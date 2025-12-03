معاون جدید توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از طرف «نامدار صیادی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، «ناصر طهماسبی» به‌عنوان معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی لرستان منصوب و مشغول به کار شد.

پیش‌ازاین «حسین میر دریکوند» این سمت را برعهده داشت.