به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از طرف «نامدار صیادی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، «ناصر طهماسبی» بهعنوان معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی لرستان منصوب و مشغول به کار شد.
پیشازاین «حسین میر دریکوند» این سمت را برعهده داشت.
خرمآباد - «ناصر طهماسبی» بهعنوان معاون جدید توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان معرفی شد.
