  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

معاون جدید توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان معرفی شد

خرم‌آباد - «ناصر طهماسبی» به‌عنوان معاون جدید توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از طرف «نامدار صیادی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، «ناصر طهماسبی» به‌عنوان معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی لرستان منصوب و مشغول به کار شد.

پیش‌ازاین «حسین میر دریکوند» این سمت را برعهده داشت.

کد خبر 6676934

