تشکیل پرونده قضایی برای شرکت های متخلف حمل و نقل در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکتهای حمل و نقل در بندرعباس با حضور دادستان مرکز استان هرمزگان، مدیران اداره راهداری و حملونقل جادهای، اعضای انجمن صنفی شرکتهای حملونقل و جمعی از مدیران شرکتهای حملونقل در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس برگزار شد.
عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در این نشست اظهار داشت: با توجه به اسناد به دست آمده از شرکتهای حمل و نقل و شناسایی میزان درآمد واقعی شرکتها، مقرر شده است کمیتهای تخصصی در اداره امور مالیاتی تشکیل و مأمور رسیدگی، محاسبه و وصول مالیات واقعی شرکتهای حمل و نقل مستقر در استان شود.
دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، متذکر شد: شرکتهای حمل و نقل موظفاند وجوه درجشده در بارنامهها را منطبق با بند ۱۳ مصوبه ۱۵۴ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درج نمایند.
وی همچنین تأکید کرد: در خصوص آن دسته از شرکتهای حمل و نقل که با سوءاستفاده از امتیازات اقدام به دریافت وجوه غیرقانونی کردهاند، پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.
شایان ذکر است؛ در این نشست به منظور کاهش مدت معطلی کامیونها در پایانه بار بندرعباس، راهکارهایی عملی با هدف بهبود فرآیندهای اجرایی پیشنهاد و بررسی شد.
همچنین مقرر شد؛ به منظور ارتقای آگاهی مدیران شرکتهای حملونقل از وظایف قانونی و جلوگیری از ترک اجرای مقررات، دورههای آموزشی مستمر برای این مدیران برگزار شود.
