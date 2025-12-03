به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان از طرح ویژه ساماندهی اطفال آسیب دیده و کودکان متکدی در شهرستان شاهرود خبر داد و ابراز کرد: این طرح با همکاری نیروی انتظامی انجام شد.

وی با بیان اینکه شش نفر از سرشبکه‌های باند سازمان‌یافته بهره‌کشی از کودکان در امر تکدی‌گری در این طرح دستگیر شدند، افزود: مطابق با قانون با این افراد برخورد عبرت آموزی خواهد شد.

دادستان شاهرود با بیان اینکه در این طرح ضربتی ۲۸ نوزاد و کودک شناسایی شدند، تاکید کرد: این کودکان برای امر تکدی گری مورد سو استفاده قرار می‌گرفتند.

امیری بیان کرد: با همکاری اداره کل بهزیستی استان سمنان و اداره بهزیستی شهرستان شاهرود این کودکان و نوزادان برای دریافت خدمات حمایتی و مراقبتی به مراکز تحت نظارت بهزیستی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه با باندهای سو استفاده از نوزادان و کودکان برخورد جدی صورت خواهد گرفت، ابراز کرد: در قالب این طرح همچنین سه مادر باردار نیز مورد حمایت قرار گرفتند.

دادستان شاهرود با بیان اینکه ۱۵ نفر از والدین به همراه کودکان آنها که غیربومی و مهاجر بودند هم به محل سکونت خود بازگردانده شدند، گفت: شش نفر سرکردگان این بند دستگیر و روانه زندان شدند تا به جرایم انها رسیدگی شود.