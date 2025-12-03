  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

استاندار سمنان خواستار تسهیل مسیر ساخت مسکن و تسریع در تحویل واحدها شد

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تسهیل اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی در استان، خواستار تسریع در روند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه تمرکز شورا باید بر تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و تأمین رفاه مردم باشد، بیان کرد: روند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی استان سمنان باید تسریع شود.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف فوق نیازمند همراهی دستگاه‌ها است، افزود: تصمیمات تخصصی باید به شورا منعکس و پیرامون آن تصمیم‌گیری جامع انجام شود.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه باید شورای مسکن مستقیم بر روند اجرای پروژه‌ها نظارت داشته باشد، ابراز داشت: این موضوع باعث خواهد شد تا مشکلات و کمبودها در اسرع وقت مطرح و چالش‌ها رفع شود.

کولیوند بابیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل پروژه‌ها مورد تاکید است، تصریح کرد: این باعث پیشگیری از اتلاف وقت و منابع شده و کیفیت اجرای پروژه را نیز ارتقا می‌بخشد.

وی با بیان اینکه اجرای مطلوب پروژه‌های مسکن سازی نیازمند تعامل مستمر و نظارت دقیق است، افزود: به این منظور پروژه‌ها باید بر اساس جدول زمان بندی تعریف و طبق آن به اتمام برسد.

