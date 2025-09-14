به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح یکشنبه در جلسه توسعه عدالت آموزشی به میزبانی استانداری با بیان اینکه ساخت و تکمیل مدارس و پروژههای آموزشی باید در استان شتاب گیرد، ابراز داشت: این اقدام خود گامی در راستای تحقق عدالت آموزشی خواهد بود.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به این تحول نیازمند همراهی دستگاهها در کنار خیران هستیم، افزود: با برنامهریزی دقیق میتوان ضمن سرعت کیفیت ساخت و تجهیز مدارس را نیز بهبود بخشید.
استاندار سمنان بابیان اینکه کوتاهی در اجرای پروژههای آموزشی تحقق اهداف عدالت آموزشی را به تأخیر میاندازد، ابراز داشت: با مقصران قطعاً بدون اغماض برخورد خواهد شد.
کولیوند با تاکید بر اینکه کوتاهی در انجام پروژههای آموزشی استان سمنان پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: پیمانکاران میبایست تعهد خود را در تکمیل طرحها به موقع اتمام برسانند.
وی با بیان اینکه فرصت جذب اعتبارات محدود است، افزود: برای تعلل هیچ بهانهای قابل قبول نخواهد بود.
