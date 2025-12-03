دریافت 47 MB
برنامه کمیسیون فرهنگی مجلس در حوزه نمایش خانگی چیست؟

جبلی، رئیس رسانه ملی گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس در حال تهیه طرحی برای ساماندهی حوزه تصویر فراگیر و نمایش خانگی است.

