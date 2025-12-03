به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، در خصوص مدرسه تلویزیونی اظهار کرد: بنا بود مدرسه تلویزیونی با همکاری وزارت آموزش و پرورش با ارائه ظرفیت گسترده‌ای از شبکه آموزش و سایر شبکه‌های صدا و سیما راه اندازی شود که با توجه به اینکه اقتضائات آموزش و پرورش به گونه‌ای نبود که ما تمام شبکه‌ها را زیر بار مدرسه تلویزیون ببریم، لذا در حد نیاز این وزارتخانه اتفاق افتاده است.

وی افزود: با همکاری استانداری تهران و برای شبکه استانی تهران برای روزهایی که آلودگی هوا وجود دارد می‌توانیم آموزش مجازی را با استفاده از ظرفیت شبکه تهران استفاده کنیم.

جبلی در خصوص ساخت مجموعه‌های فاخر الف ویژه، گفت: دو مجموعه الف ویژه تاریخی ان‌شاالله از سال آینده پخش آن شروع خواهد شد. ما از اکنون برنامه‌ریزی می‌کنیم برای اینکه دو یا سه مجموعه دیگر هم ان‌شاءالله تولیدشان آغاز شود که قبلاً اطلاع‌رسانی آن انجام شده است. اگر این اتفاق بیفتد و ان‌شاءالله منابع آم محقق شود، ما تا پنج شش سال آینده، هر سال یک مجموعه «الف ویژه» برای ارائه خواهیم داشت.

جبلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با برنامه‌های برون مرزی سازمان صدا و سیما گفت: شبکه‌های برون مرزی در دوره تحولی به سمت تولید و انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی و شبکه سازی با استفاده از ظرفیت‌های همسو در منطقه و جهان پیش رفتند. همچنین رادیوهای برون‌مرزی ما که با استفاده از انتشار امواج کوتاه و SW منتشر می‌شد و شاید دیگر گیرنده‌ای نداشت که در این قالب بستر انتشار، لذا همگی تبدیل به شبکه «سحاب» شدند که در قالب شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی اقدام به تولید و انتشار محتوا می‌کنند.

جبلی عنوان کرد: شبکه‌های دیگر ما نیز که سابقه مشخص‌تر و شناخته‌شده‌تری داشتند، مانند پرس تی وی یا شبکه العالم، از سال گذشته تا امسال فعالیت‌های گسترده‌ای را روی شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده‌اند. ما سال گذشته پرس‌تی‌وی ترکی استانبولی» را شروع به کار کردیم که براساس آمار و اطلاعاتی که در اختیار داریم، خوشبختانه در تولید و انتشار محتوا و جذب مخاطب بسیار موفق‌تر از «تی‌آرتی فارسی» عمل کرده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص شبکه‌های عبری زبان سازمان صدا و سیما، بیان کرد: در یکی دو هفته اخیر هم شبکه عبری‌زبان ما در شبکه پرس‌تی‌وی، یا در واقع زبان عبری شبکه پرس‌تی‌وی‌ما راه‌اندازی شد که طبعاً اکنون در حوزه شبکه‌های اجتماعی و بر بستر این شبکه‌ها فعالیت می‌کند. آخرین اطلاعاتی که من دیروز از همکارانمان گرفتم، امیدوارکننده است؛ یعنی درصد قابل توجهی از مخاطبان همین شبکه عبری‌زبان، در همین یکی دو هفته که راه‌اندازی شده، ساکنان سرزمین‌های اشغالی هستند.

رئیس سازمان صدا و سیما در رابطه با تحولات نمایش خانگی، اظهار کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را برای سامان‌دهی حوزه فراگیر و به‌ویژه نمایش خانگی در دست تهیه دارد. کلیات این طرح در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و اکنون در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی است. این طرح قطعاً به سامان‌دهی گردش کار تولید و انتشار در شبکه‌های نمایش خانگی کمک خواهد کرد. ساترا نیز چه به عنوان تصویرگر، چه حمایتگر و چه ناظر، و در تنظیم برخی چرخه‌های نظارتی همچنان نیازمند قانون است؛ قانونی که برای برخورد با تخلفات وضع شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخورد با تخلفات صرفاً از طریق اعلام وضعیت از طرف ساترا انجام می‌شود و ساترا اجرای مستقیمی نمی‌تواند انجام دهد؛ فقط می‌تواند به به نهادهای قضایی و انتظامی موضوع را اعلام کند که تخلفی اتفاق افتاده است.