کشف جسد اسیر اسرائیلی در غزه از سوی مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: ما جسد یک اسیر دشمن را صبح امروز در شمال غزه پیدا کردیم.

گردانهای قدس تاکید کرد: اقداماتی طبق پروتکل ها پیش از تحویل جسد جریان دارد.

از سوی دیگر گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد: در راستای توافق طوفان الاقصی، سرایا القدس و گردانهای قسام جسد یکی از اسیران اشغالگر که امروز در شمال غزه پیدا شد را تحویل خواهد داد.

گردان های قسام بیان کرد: ساعت ۵ به وقت غزه این جسد تحویل صلیب سرخ داده خواهد شد.

جنبش حماس روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش‌بس و نقض مکرر آن ادامه می‌دهد.