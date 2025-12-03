به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی بعدازظهر چهارشنبه در همایش «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» با قدردانی از برگزارکنندگان، بر ضرورت ورود تخصصی‌تر به مباحث این حوزه تأکید کرد و گفت باید خروجی این نشست‌ها «قابل استناد، علمی و کاربردی» باشد.

فاصله جوانان با کتاب جدی شده است

حجت‌الاسلام پورذهبی با انتقاد از کاهش محسوس مطالعه در میان نسل جوان اظهار داشت: امروز بسیاری از دختران و پسران اخبار سلبریتی‌ها، ورزشکاران و حوادث را از بر هستند اما کتاب، جایگاه ثابت در زندگی روزانه آنها ندارد.

وی روحیه مطالعه را از خانواده دانست و با اشاره به تجربه شخصی افزود: اگر ما کتاب نخوانیم، توقع نداشته باشیم نسل بعد مطالعه را جدی بگیرد.

ضرورت اتکا به آمار و پژوهش در تحلیل‌های حوزه زنان

رئیس ستاد امر به معروف کردستان با بیان اینکه در موضوع زنان و خانواده نباید به کلی‌گویی بسنده کرد، گفت: تحلیل‌ها باید مبتنی بر داده‌های واقعی، پژوهش و آمار دقیق باشد؛ از جایگاه علمی ایران در جهان تا واقعیات اجتماعی کشورهایی که از آنها به عنوان الگو یاد می‌شود.

وی ضمن نقد برخی روایت‌های نادرست درباره جوامع غربی افزود: در کنار نقاط قوت، آسیب‌های جدی نیز وجود دارد؛ از حجم بالای زندانیان و بی‌خانمان‌ها در آمریکا تا مشکلات خانوادگی در بسیاری از کشورها مقایسه‌ها باید منصفانه و سندمحور باشد.

عفاف یک رکن اجتماعی است، نه صرفاً حجاب

حجت‌الاسلام پورذهبی در ادامه سخنانش تأکید کرد: در مباحث مربوط به زنان نباید تنها روی حجاب متمرکز شد؛ بنیان خانواده، حریم انسانی و شخصیت زن، مسائل ریشه‌ای‌تری هستند که باید بر پایه مطالعات علمی بررسی شوند.

وی سپس با اشاره به نمونه‌های موفق زنان در عرصه‌های مختلف جهان و کشور، از جمله فعالیت حرفه‌ای «کاترین اشتون»، گفت: قضاوت‌های یک‌سویه درباره نقش زنان دقیق نیست و زنان بسیاری در ایران و جهان با حفظ ارزش‌های خانوادگی، در سطوح علمی، مدیریتی و اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

زنان سرپرست خانوار و بانوان موفق کردستان

پورذهبی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی برخی بانوان استان گفت: کردستان بیش از ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار دارد که بسیاری از آنها با عزت و تلاش، زندگی خود و فرزندانشان را اداره می‌کنند.

وی همچنین از ظرفیت‌های ارزشمند بانوان استان یاد کرد و افزود: از دختران ورزشکاری که به مسابقات ملی و بین‌المللی راه یافته‌اند تا بانوان فعال در مشاغل مختلف، نمونه‌های موفق فراوانی در کردستان وجود دارد.

ارائه تصویر واقعی از آسیب‌های اجتماعی ضروری است

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت دقت در ارائه آمار آسیب‌های اجتماعی گفت: موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد و خودکشی باید بر پایه داده‌های معتبر بررسی شود، نباید با بزرگ‌نمایی یا سیاه‌نمایی تصویری غیرواقعی از جامعه ارائه داد.

وی تأکید کرد: کردستان در برخی شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، در رتبه‌های پایین‌تر کشور قرار دارد.

پورذهبی در پایان از برگزارکنندگان نشست خواست مجموعه‌ای دقیق، واقع‌نگر و مستند برای ارائه در همایش «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» آماده کنند و گفت: همان‌طور که باید آسیب‌ها را دید، بیان توانمندی‌ها نیز ضروری است و بخش مهمی از پیشرفت‌های علمی، اجتماعی و حتی پاسداری از امنیت ملی، مرهون حضور و نقش‌آفرینی زنان است.