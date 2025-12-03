به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح چهارشنبه در نشست با جمعی از بانوان فعال فرهنگی استان به مناسبت گرامیداشت هفته زن، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای پاسداشت این هفته اظهار کرد: لازم است جلسات و نشست‌هایی با محتوای غنی، به‌ویژه در محور ازدواج و تحکیم بنیان خانواده برگزار شود تا بانوان فعال بتوانند تجربه‌ها و دغدغه‌های خود را به‌صورت گفت‌وگو و میزگرد مطرح کنند.

وی افزود: بهتر است این نشست‌ها به‌جای همایش‌های پرجمعیت و تشریفاتی، در قالب جلسات کوچک و کارگروهی در دانشگاه‌ها، ادارات و مجموعه‌های بانوان برگزار شود تا امکان گفت‌وگو و تبادل نظر واقعی فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به دستاوردهای زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: در دوره‌های گذشته، فرصت‌های اجتماعی و علمی برای زنان بسیار محدود بود، اما امروز شاهد رشد چشمگیر بانوان در عرصه‌های ورزش، علم، پژوهش و هنر هستیم.

وی گفت: امروز بانوان کردستانی در لیگ‌های برتر کشور، میادین بین‌المللی، دانشگاه‌ها و مجامع علمی حضور مؤثر دارند و این نشان‌دهنده نگاه متعالی نظام اسلامی به نقش زن در جامعه است.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: مقایسه وضعیت فعلی زنان با پیش از انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که فضای فرهنگی و اجتماعی کشور در جهت رشد و تعالی بانوان حرکت کرده و باید این دستاوردها برای نسل جوان به‌روشنی تبیین شود.

قرآن کریم ازدواج را مایه آرامش معرفی می‌کند

وی با تأکید بر جایگاه والای زنان در خانواده خاطرنشان کرد: قرآن کریم ازدواج را مایه «سکون» و آرامش معرفی می‌کند و این آرامش عمدتاً در سایه نقش زن محقق می‌شود؛ بنابراین بانوان، محور اصلی تربیت نسل آینده‌اند و نقش آنان در ادب، رفتار، گفتار و تربیت فرزندان بسیار تعیین‌کننده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با گرامیداشت هفته زن و روز مادر، بر لزوم بازتعریف برنامه‌های این هفته با رویکرد بومی و محتوایی تأکید کرد و گفت: لازم است فعالیت‌ها از شکل تشریفاتی فاصله گرفته و به بیان واقعیت‌های نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی معطوف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی اذعان کرد: در خصوص ۵۰ نفر زن زندانی استان هم امیدواریم در این هفته با مشارکت بانوان فعال و گلریزان بین ادارات بتوانیم تعدادی از زندانیان جرایم مالی را آزاد کنیم.