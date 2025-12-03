حسینی: بازخوانی کرامت زن در اندیشه اسلامی یک ضرورت فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسینی بعدازظهر چهارشنبه در نشست تخصصی «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» در سنندج با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش ملی «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» در اردیبهشت‌ماه سال آینده در تهران گفت: بازبینی، بازنویسی و بازگویی ارزش و کرامت زن بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، یک ضرورت فوری در عرصه فرهنگی کشور است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، ضمن قدردانی از تلاش فعالان فرهنگی، سخنان خود را با تجلیل از همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان آغاز کرد و حضور ایشان را «پشتوانه‌ای ارزشمند» برای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی ستاد دانست.

حسینی با اشاره به همکاری دبیران شورای امر به معروف ادارات و حضور خواهران بسیجی در این نشست گفت: بخش مهمی از اقدامات ستاد، نتیجه مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی و همراهی نیروهای داوطلب است؛ همکاری گسترده‌ای که به گفته او، نشان‌دهنده اولویت‌داشتن مسائل خانواده و زنان در برنامه‌های فرهنگی استان است.

وی از تلاش‌های مستمر عوامل ستاد در برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی تقدیر کرد و افزود: جلسات تخصصی متعددی طی ماه‌های اخیر با محوریت خانواده، سبک زندگی و کنشگری اجتماعی برگزار شده و نشست امروز حلقه تکمیلی این فعالیت‌ها به‌شمار می‌رود.

تهران میزبان همایش ملی در سال آینده

دبیر ستاد امر به معروف استان کردستان در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش ملی «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» در اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این همایش با حضور پژوهشگران، استادان و فعالان فرهنگی از سراسر کشور در تهران برگزار خواهد شد و شوراهای استانی باید برای آماده‌سازی محورها و محتواها از هم‌اکنون وارد عمل شوند.

حسینی با اشاره به محور ویژه این همایش افزود: براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، لازم است جایگاه و کرامت زن در اسلام به‌صورت علمی، مستند و قابل فهم برای نسل امروز بازخوانی و بازگو شود.

وی تأکید کرد: برخی جریان‌ها به دلیل شناخت ناقص از مبانی اسلامی، تصویر نادرستی از جایگاه زن ارائه می‌دهند و این همایش باید پاسخگوی این خلأ باشد.

تبیین علمی و دقیق نیاز امروز جامعه

وی نگاه اسلام به زن را «کرامت‌محور، مسئولیت‌آفرین و عمیقاً انسانی» دانست و تأکید کرد: این حقیقت باید با تولید محتوای دقیق، علمی و مبتنی بر اندیشه دینی تبیین شود.

دبیر ستاد امر به معروف کردستان در پایان با دعوت از بانوان حاضر برای ارائه پیشنهادات و تکمیل محورها گفت: رسیدگی به مسائل زنان و خانواده نیازمند کاری منسجم، متمرکز و علمی است و امید می‌رود خروجی این همایش تأثیر جدی و ماندگاری در فضای فرهنگی استان و کشور داشته باشد.