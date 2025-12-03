دریافت 8 MB
کد خبر 6676989
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

توصیه مهم رهبر انقلاب به رسانه‌ها درباره زنان

رهبر انقلاب خطاب به رسانه‌ها گفتند: رسانه‌های ما مراقب باشند تفکر غلط سرمایه‌داری غرب درباره زن را ترویج نکنند.

