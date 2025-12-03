دریافت 8 MB کد خبر 6676989 https://mehrnews.com/x39LW6 ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶ کد خبر 6676989 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶ توصیه مهم رهبر انقلاب به رسانهها درباره زنان رهبر انقلاب خطاب به رسانهها گفتند: رسانههای ما مراقب باشند تفکر غلط سرمایهداری غرب درباره زن را ترویج نکنند. کپی شد مطالب مرتبط غرب بدترین رفتارها با زنان را آزادی مینامد دشمن در جنگ ترکیبی، علم و امید جوانان را هدف گرفته است رهبر انقلاب: مهمترین حق و نیاز زن در خانه محبت همسر است برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبری زنان رسانه های گروهی
نظر شما