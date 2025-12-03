دشمن در جنگ ترکیبی، علم و امید جوانان را هدف گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حیاتی، صبح چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای فرهنگی و دانش‌آموزی بخش جره و بالاده کازرون، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تشریح راهبردهای دشمن علیه جمهوری اسلامی پرداخت.

وی اظهار کرد: دشمن برای به ثمر ننشستن حکومت اسلامی و شعاری که سر داده شده، یک جنگ تمام‌عیار را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده و در این جنگ، ابعاد مختلفی را مدنظر قرار داده است. یک زمانی صدام را تحریک به جنگ علیه ایران می‌کند و زمانی دیگر، مسائل اقتصادی را به عنوان مهم‌ترین اصل در نظر می‌گیرد.

وی با اشاره به تغییر شکل تهدیدات، تصریح کرد: دشمنان در مقاطع مختلف، جنگ نرم، جنگ ترکیبی و اکنون جنگ شناختی را پیش روی ما قرار داده‌اند که در این فضا، لزوم شناخت تحرکات دشمن بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است.

فرمانده سپاه کازرون در ادامه، مسیر دستیابی به اهداف متعالی نظام را یادآور شد و افزود: مقام معظم رهبری در سال ۷۹ در جمع کارگزاران نظام فرمودند که فرآیند رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی از پنج مرحله شامل شکل‌گیری انقلاب اسلامی، دوم نظام اسلامی، سوم دولت اسلامی، چهارم جامعه اسلامی و پنجم تمدن بزرگ اسلامی شکل خواهد گرفت.

وی با برشمردن ابعاد نقشه‌های دشمن علیه کشور، تأکید کرد: تمامی تلاش دشمنان بر این مبنا قرار گرفته که علم را مورد ضربه قرار دهند؛ به این روش و ابزار که مردم را ناامید کرده و نظام را ناکارآمد جلوه دهند.

سرهنگ حیاتی در ادامه سخنان خود به اهمیت جایگاه نسل جوان در تحقق این نقشه راه پرداخت و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، چهل بار خطاب به شما جوانان و نوجوانان توصیه می‌کنند؛ یعنی مخاطب اصلی رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی، شما هستید و ایشان هفت سفارش دارند که اولین سفارش، توصیه به علم و دانش‌اندوزی است.

فرمانده سپاه کازرون در بخش دیگری از سخنان خود، به قدرت معنوی جامعه شیعی اشاره کرد و گفت: در اتاق‌های فکر غرب، یک اندیشمند غربی در نشست اورشلیم بیان می‌کند که در نظام شیعی شکست وجود ندارد؛ چون شیعه دو بال سبز ولایت و بال فقه شهادت دارد.

وی با بیان اینکه دشمنان اعتراف کرده‌اند که برای به زانو درآوردن شیعه باید روحیه شهادت‌طلبی را کم‌رنگ کرد، افزود: به حول قوه الهی دیدند که وقتی شهید سلیمانی به شهادت رسید، خون او از خود شهید قدرتمندتر شد و خون شهیدان عزیز، جوشش و خروش در دل مردم ایجاد کرده و باعث پویایی انقلاب شده است.

یادآور می‌شود، بخش جره و بالاده کازرون با تقدیم ۲۱ شهید دانش‌آموز و ۶ معلم فرهنگی، نقش مؤثری در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی ایفا کرده است.