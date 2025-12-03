دریافت 38 MB
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

بازنگری در عملکرد موتور خودروهای داخلی با دستور رئیس جمهور

بازنگری در عملکرد موتور خودروهای داخلی با دستور رئیس جمهور

وزیر نفت گفت: رئیس جمهور به خودروسازها اخطار داد تا مصرف سوخت و به‌سوزی بنزین در موتور خودروهای داخلی بازنگری شود.

