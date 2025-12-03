دریافت 38 MB کد خبر 6677024 https://mehrnews.com/x39LWP ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳ کد خبر 6677024 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳ بازنگری در عملکرد موتور خودروهای داخلی با دستور رئیس جمهور وزیر نفت گفت: رئیس جمهور به خودروسازها اخطار داد تا مصرف سوخت و بهسوزی بنزین در موتور خودروهای داخلی بازنگری شود. کپی شد مطالب مرتبط پاک نژاد: سهمیههای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری کارتهای سوخت، تغییری نخواهدکرد پاکنژاد: در وزارت نفت شاهد «حراست مچگیر» نیستیم وزیر نفت: سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری کارت سوخت تغییر نمیکند پاک نژاد: ممکن است «شورای عالی انرژی» برگزار شود برچسبها وزیر نفت محسن پاک نژاد بنزین
