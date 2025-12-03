به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سهمیههای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری کارتهای سوخت خودروها، تغییری نخواهد کرد.
وی ادامه داد: کارگروه اجرای مصوبه بنزینی دولت، چگونگی اجرا و زمان آن را تعیین میکند.
وزیر نفت تاکید کرد: آنچه که در بنزین دستخوش تغییر شد، استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاههاست که به عدد ۵,۰۰۰ تومان رسید. همچنین باید گفت بر اساس مطالعاتی که انجام شده است، بیش از حدود ۴۳ درصد سوختگیریها در جایگاههای سوخت با استفاده از کارت جایگاه بوده است.
لذا بخشی از هموطنان عزیزمان تا قبل از این دیگر خیلی برایشان اهمیت نداشته که کارت سوخت شخصی همراهشان باشد یا نباشد در نتیجه از این به بعد این تفاوت وجود خواهد داشت که اگر کارت سوخت شخصی همراهشان نباشد، این ۱۰۰ لیتر سههزار تومانی به کارت سوخت جایگاه رفته پنجهزار تومانی تلقی میشود.
پاک نژاد در خصوص اخطار رئیس جمهور به خودرو سازان، بیان کرد: اخطار آقای رئیسجمهور به خودروسازها در ارتباط با اتخاذ تدابیری بوده است که بهسوزی بنزین در موتور خودروها دیده شود.
وزیر نفت عنوان کرد: بنزینی که در کلانشهرها توزیع میشود، استاندارد یورو ۴ دارد که استاندارد بسیار خوبی است و تحت بررسی و کنترل و نظارت سازمان استاندارد قرار دارد، لذا خود بنزین در کلانشهر مشکلی ندارد؛ نوع سوزاندن بنزین در موتورهای داخلی است که مشکل دارد چون میزان مصرف بالاست و آن بهسوزی مناسب در شرایط موتورهایی که طراحی شدهاند، نیازمند یک بازنگری است تا شرایط بهتر شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خودروسازان اصلاح را انجام خواهند داد، بیان کرد: چون دستور رئیس جمهور است حتماً خودرو سازان اصلاح خواهند کرد.
نظر شما