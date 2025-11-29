به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز در آئین معارفه حامد ایزدی، رئیس جدید سازمان حراست صنعت نفت و تودیع مهدی اخوان مشایخی، رئیس پیشین این سازمان با تأکید بر جایگاه برجسته حراست در ساختارهای اجرایی کشور، گفت: نام حراست باید توأم با امانت‌داری، رازداری و اعتماد بوده و رفتار حراست باید چنان باشد که کارکنان حتی خصوصی‌ترین مسائل خود را با آسودگی خاطر و بدون کوچک‌ترین نگرانی با آن مطرح کنند.

وی با تأکید بر اینکه مهمترین نقش حراست در یک سازمان پیشگیری است و نه مچ‌گیری، افزود: حراست به سبب دسترسی‌ها و اشراف ویژه‌ای که دارد، زودتر از دیگران از خطاها مطلع می‌شود؛ از این‌رو بسیار ارزشمند است که پیش از آنکه بحرانی رخ دهد، به فرد هشدار دهد و از وقوع حادثه جلوگیری کند، چرا که بازتاب چنین رویدادهایی، به‌ویژه در رده‌های مدیریتی عالی، گسترده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

در وزارت نفت شاهد «حراست مچ‌گیر» نیستیم

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه خوشبختانه در نزدیک به ۳۰ سال گذشته در صنعت نفت با پدیده «حراست مچ‌گیر» مواجه نبوده‌ایم، افزود: هرگاه حراست موضوعی را متوجه شده و با هدف پیشگیری به موقع ورود کرده و مانع از استمرار خطایی شده که گمان می‌رفت در حال شکل‌گیری بوده است، سبب افزایش حس اعتماد در سازمان شده که خود رویکردی مثبت و شایسته تقدیر به شمار می‌رود.

وی با تکریم و قدردانی از تلاش‌های مهدی اخوان مشایخی، رئیس پیشین حراست وزارت نفت، گفت: آقای مشایخی با نگاهی منبسط و همسو با منافع کارکنان و سازمان، مدیریت مجموعه حراست را برعهده گرفتند و حضورشان در صحنه‌های مختلف همواره به‌موقع و مؤثر بود و در طول این مدت، شاهد رضایت قلبی مدیران بخش‌های مختلف وزارتخانه از عملکرد حراست بوده‌ام.

پاک‌نژاد همچنین با خیرمقدم به حامد ایزدی، رئیس جدید حراست وزارت نفت و بیان بخشی از مسئولیت‌ها و عملکرد ایشان گفت: انتظار می‌رود مدیران صنعت نفت همان تعامل مثبت و مؤثری را که تا کنون با حراست داشتند، با آقای ایزدی نیز ادامه دهند.

صیانت از سرمایه انسانی، محور فعالیت حراست

مهدی اخوان مشایخی، رئیس پیشین سازمان حراست صنعت نفت نیز در این آئین با تأکید بر اینکه «مناصب مدیریتی حق فرد نیست، بلکه امانتی است بزرگ»، اظهار کرد: عملکرد هر مدیر در سه مرحله مورد سنجش قرار می‌گیرد: هنگام انجام مسئولیت، پس از پایان خدمت و سرانجام در روزی که اسرار نهان انسان برملا می‌شود و فرد باید پاسخگوی همه اعمال خود باشد.

وی با اشاره به اینکه در طول ۱۴ ماه مسئولیت خود همواره بر اساس تکلیف قانونی، اخلاقی و شرعی عمل کرده و هیچ تصمیمی را مبتنی بر امیال شخصی اتخاذ نکرده است، گفت: بخش قابل توجهی از کار حراست در تعیین صلاحیت‌هاست و در این حوزه، حتی یک پرونده بیش از ۳۰ روز معطل نمانده است. خوشبختانه در این مدت، محور اصلی فعالیت حراست صنعت نفت، صیانت از سرمایه‌های انسانی بوده و با جدیت دنبال شده است.

رئیس پیشین سازمان حراست صنعت نفت با قدردانی از همراهی وزیر نفت، سازمان حراست کل کشور و همکاران خود، انتصاب آقای ایزدی را شایسته و بجا دانست و با اشاره به بیش از ۳۰ سال همکاری و دوستی با وی، او را از مدیران جدی و اثرگذار در عرصه امنیت کشور توصیف کرد.

حراست؛ نهادی درون‌زا با مأموریتی پیشگیرانه

حامد ایزدی، رئیس جدید سازمان حراست صنعت نفت، با قدردانی از اعتماد وزیر نفت و زحمات مهدی اخوان مشایخی در این سازمان، تأکید کرد: زیرساخت‌های ارزشمندی در حوزه تعیین صلاحیت و صیانت سازمانی طی دوره گذشته ایجاد شده است و تلاش می‌کنیم این مسیر با همان جدیت و با حمایت کامل مجموعه وزارت نفت ادامه یابد.

وی با بیان اینکه حراست ماهیتی «درون‌زا» دارد و نیازمند هم‌افزایی جمعی است، اظهار کرد: رویکرد اصلی حراست همواره بر پیشگیری، صیانت و جلوگیری از افتادن افراد در ورطه خطا متمرکز بوده و این مسیر با همان جدیت و اهتمام ادامه خواهد یافت.