در چهل و ششمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، سران شورای همکاری خلیج فارس با پایان جلسه امروز خود که به میزبانی بحرین برگزار شد، بیانیهای صادر و در آن بر همکاری کشورهای عضو در تکنولوژی و تحول دیجیتال تاکید کردند.
سران شورای همکاری خلیج فارس همچنین در بیانیه خود خواستار احترام به حاکمیت ۶ کشور عضو شده و تاکید کردند که هرگونه نقض حاکمیت هر یک از کشورهای عضو، تهدیدی مستقیم برای امنیت جمعی آنها محسوب میشود.
در این بیانیه بر ضرورت پایان دادن به رنجهای فلسطینیها تاکید شد.
در این بیانیه به تقویت تجارت و گردشگری و تشویق سرمایه گذاری در پروژههای راهبردی و نیز تداوم تحقق توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی اشاره شد.
سران شورای همکاری خلیج فارس در ادامه بر تقویت تکامل زیرساخت دیجیتال و تسهیل تجارت الکترونیکی تاکید کردند.
سران این کشورها همچنین حمایت از توسعه سامانههای مشترک برای پرداخت دیجیتال و خدمات ابری را لازم دانستند.
در این بیانیه بر تداوم تنوع بخشی و تقویت اقتصادی مبتنی بر نوآوری و پایداری اشاره و بر مسئولیت زیست محیطی و تقویت پروژههای انرژی پاک و تجدیدپذیر تاکید شد.
در این بیانیه آمده است: ما بر تضمین پایبندی کامل به مفاد توافق پایان جنگ در غزه، تسهیل ارسال کمکهای انساندوستانه و بازسازی نوار غزه تأکید میکنیم. ما بر تقویت تلاشها برای تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی بر اساس راهحل دو دولتی تأکید میکنیم.
سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر ضرورت تلاش برای عاری شدن خاورمیانه از سلاحهای هستهای و کشتار جمعی تأکید کردند.
در این بیانیه بر اهمیت احترام به حاکمیت کشورهای عضو شورای همکاری و کشورهای منطقه و مخالفت با دخالت در امور داخلی آنها یا بهکارگیری زور یا تهدید علیه آنها تاکید شد.
کشورهای عضو بر ضرورت تداوم هماهنگی در زمینههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی میان یکدیگر که تقویت کننده امنیت و ثبات و شکوفایی منطقه است، تاکید کردند.
سران شورای همکاری همچنین از نتایج اجلاس شرم الشیخ بر تحکیم شراکت سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای دوست و سازمانهای بینالمللی و تقویت همکاری در زمینه مبارزه با افراط گرایی و تروریسم تاکید کردند.
