جلالی پور: ششمین اردوی جهادی سلامت‌ محور در آستارا آغاز شد

سید مجتبی جلالیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ششمین دوره اردوی جهادی سلامتمحور با محوریت قرارگاه حاج عبدالله والی و به تولیت گروه جهادی شهید شکری در شهرستان آستارا آغاز شد.
وی افزود: امروز یازدهم آذرماه ۱۴۰۴ افتخار داریم میزبان مردم شریف شهرستان آستارا باشیم، این اردو به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و پیشبینی میکنیم حدود ۴۵۰ نفر از ولینعمتان تحت پوشش کمیته امداد از خدمات معاینه، درمانی و ترمیم دندان بهرهمند شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان گیلان با اشاره به خدمات ارائهشده در سال جاری افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از دو هزار و ۹۸۰ نفر در مجموعه کمیته امداد حضرت امام (ره) از خدمات درمانی استفاده کردهاند و بیش از سه هزار و ۸۰۰ خدمت در حوزه دندانپزشکی به خانوادههای عزیز ارائه شده است.
وی همچنین گفت: در این اردو، ۱۵ دکتر دندانپزشک از سراسر کشور با محوریت گروه جهادی حضور دارند و خدمات تخصصی دندانپزشکی را به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ارائه میدهند.
مدیرکل کمیته امداد گیلان بر اهمیت استمرار این اردوها تأکید کرد و گفت: هدف ما ارتقای سطح سلامت خانوادههای تحت پوشش و خدمترسانی به ولینعمتان است که انشاءالله با همکاری گروههای جهادی محقق خواهد شد.
