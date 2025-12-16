توزیع ۳۱ دستگاه لوازم ضروری منزل بین مددجویان کمیته امداد در آستارا

بهروز ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی، تعداد ۳۱ دستگاه از لوازم ضروری زندگی شامل تلویزیون، لباس‌شویی و بخاری میان خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آستارا توزیع شد.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف ارتقای سطح رفاه خانوارها و تأمین بخشی از نیازهای اساسی آنان صورت گرفته است، افزود: برای تهیه این کالاها بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محل بودجه منابع دولتی و همچنین بهره مندی از ظرفیت خیرین هزینه شده است.

رئیس اداره کمیته امداد شهرستان آستارا با اشاره به نقش مؤثر خیرین در حمایت از خانواده‌های نیازمند گفت: مشارکت مردم و خیرین می‌تواند بخش مهمی از مشکلات خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ دستگاه لوازم ضروری منزل برای خانواده‌های تحت حمایت این نهاد در شهرستان آستارا تأمین و اهدا شده است و این روند تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.