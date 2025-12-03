به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های مسکن گیلان با بیان اینکه جلسه امروز زمینه طرح دقیق مسائل، ابهامات و روند اجرای پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است، گفت: این بررسی‌ها مسیر تصمیم‌گیری را شفاف‌تر کرده و امکان مدیریت مؤثر پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در تمامی پروژه‌های عمرانی احتمال بروز آسیب وجود دارد، تصریح کرد: هدف دستگاه‌های مسئول، تعیین مقصر نیست؛ بلکه اولویت اصلی، کاهش آسیب‌ها و تداوم مدیریت‌شده اجرای پروژه‌هاست تا منافع مردم و دستگاه‌ها حفظ شود.

استاندار گیلان تشکیل کارگروه ویژه بررسی و جمع‌بندی پروژه‌ها را از اقدامات مهم اخیر عنوان کرد و افزود: این کارگروه موظف است اطلاعات کامل پروژه‌ها از جمله تعداد واحدها، متراژ و هزینه‌های تکمیل را در قالب جدول دقیق تدوین و ارائه کند.

حق‌شناس همچنین با اشاره به پیگیری‌های استانداری و بنیاد مسکن برای تأمین امکانات پروژه، گفت: مواردی همچون تسهیلات آسانسور و بخش‌های فنی در مراحل نهایی‌سازی قرار دارد و این روند باید در سایر پروژه‌ها نیز دنبال شود.

وی از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ورود سازمان ملی زمین و مسکن به حوزه آماده‌سازی پروژه‌ها خبر داد و اظهار کرد: بررسی‌ها حاکی است با ورود این سازمان، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان از هزینه‌های نهایی کاسته خواهد شد.

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریتی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مصمم است پروژه‌های نیمه‌تمامی چون ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کرده و روند تکمیل آن‌ها را با سرعت بیشتری پیش ببرد.