حق‌شناس: پروژه ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن باید بدون تأخیر تعیین‌ تکلیف شود

رشت- استاندار گیلان با اعلام تشکیل کارگروه ویژه بررسی پروژه‌های مسکن گفت: پروژه ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن باید بدون تأخیر تعیین‌ تکلیف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های مسکن گیلان با بیان اینکه جلسه امروز زمینه طرح دقیق مسائل، ابهامات و روند اجرای پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است، گفت: این بررسی‌ها مسیر تصمیم‌گیری را شفاف‌تر کرده و امکان مدیریت مؤثر پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در تمامی پروژه‌های عمرانی احتمال بروز آسیب وجود دارد، تصریح کرد: هدف دستگاه‌های مسئول، تعیین مقصر نیست؛ بلکه اولویت اصلی، کاهش آسیب‌ها و تداوم مدیریت‌شده اجرای پروژه‌هاست تا منافع مردم و دستگاه‌ها حفظ شود.

استاندار گیلان تشکیل کارگروه ویژه بررسی و جمع‌بندی پروژه‌ها را از اقدامات مهم اخیر عنوان کرد و افزود: این کارگروه موظف است اطلاعات کامل پروژه‌ها از جمله تعداد واحدها، متراژ و هزینه‌های تکمیل را در قالب جدول دقیق تدوین و ارائه کند.

حق‌شناس همچنین با اشاره به پیگیری‌های استانداری و بنیاد مسکن برای تأمین امکانات پروژه، گفت: مواردی همچون تسهیلات آسانسور و بخش‌های فنی در مراحل نهایی‌سازی قرار دارد و این روند باید در سایر پروژه‌ها نیز دنبال شود.

وی از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ورود سازمان ملی زمین و مسکن به حوزه آماده‌سازی پروژه‌ها خبر داد و اظهار کرد: بررسی‌ها حاکی است با ورود این سازمان، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان از هزینه‌های نهایی کاسته خواهد شد.

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریتی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مصمم است پروژه‌های نیمه‌تمامی چون ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کرده و روند تکمیل آن‌ها را با سرعت بیشتری پیش ببرد.

