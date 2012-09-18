تأکید بر تسریع در احداث و حل مشکلات پروژه های مسکن مهر فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملکی در این بازدید که عصر سه شنبه بود، در جریان روند اجرایی پروژه ها قرار گرفته و دستورات لازم در خصوص رفع نواقص جزئی و کلی را صادر کرد.

محصور کردن بلوکها و تشویق اعضای تعاونی ها برای وصل انشعابات، همچنین تکمیل پروژه احداث مسجد و ادامه عملیات آماده سازی نیز از جمله مسائل دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید مقرر شد در هفته آینده برای سرعت بخشیدن به پروژه های مسکن مهر، جلسه ای مشترک با حضور مدیرکل بنیاد مسکن و معاونان این بنیاد، فرماندار فیروزکوه، مسئولان تعاونی های مسکن مهر و اعضای تعاونی ها در محل فرمانداری برگزار شود.

اولویت خدمات رسانی به فاز 2 پروژه مسکن مهر فیروزکوه

فرماندار فیروزکوه در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه تا کنون نقطه متمرکز ما روی فاز یک پروژه مسکن مهر بوده و انشعاب های گاز، برق و آب در این فاز انجام شده و خیابانها و معابر آماده آسفالت هستند، اکنون اولویت خدمات رسانی با فاز 2 پروژه مسکن مهر این شهرستان است.

سعید افشارنادری ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات مسکن مهر، تأمین نیازهای تعاونی ها به حداکثر رسیده و چند تعاونی که با مشکل روبرو هستند و پیشرفت چشمگیری ندارند، مشکلاتشان در هفته آینده با تشکیل جلساتی با مدیران تعاونی ها بر طرف و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.