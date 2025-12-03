آغاز دور دوم نمایش «اُدیپ در والهالا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «اُدیپ در والهالا» که دور اول آن در سالن تئاتر هامون روی صحنه رفت، با استقبال مخاطبان دور دوم اجراهای خود را از ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ در سالن شیشه‌ای عمارت هما آغاز می‌کند.

این اثر کاری از گروه «دماغ قرمزآ» است و نویسندگی و کارگردانی آن را شهاب نظام‌دوست و امین سیمیار برعهده دارند.

بازیگران (به ترتیب حروف الفبا) برنا انصاری، حمید رشید، امین سیمیار ، خشایار قائد رحمتی، وحید دژمی، شهاب نظام دوست هستند.

طراح لباس: مهدیس وفایی، طراح صحنه: امین سیمیار ، شهاب نظام دوست، طراح گرافیک: پیمان طاهری پور، طراح نور: رضا ملک زاده، دستیاران کارگردان: کامران وحیدی، ستاره علیزاده، مدیر تولید: خشایار قائد رحمتی، مشاور کارگردان: محسن صادقی، دستیار تولید : عسل شالباف، طراحان تیزر: شهاب نظام دوست، عسل شالباف، مدیر روابط عمومی: نوید آغاز، مشاور رسانه ای: علی کیهانی، مدیر تبلیغات: شهاب نظام‌دوست دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: «اگر آدم‌ها قبل از دیدن یک نمایش خلاصه داستانش را ندانند چه می‌شود؟ اگر فقط بیایند و ببینند چه؟ اگر دیگر به خواندن ادامه ندهند چه؟ اگر ادامه دهند اما باز هم به جمله بعدی بروند چه؟ اگر من یک بار ننوشتم و بعد بنویسم، خواندن چه می‌شود؟ اگر اُدیپ به جای کلنوس به جای دیگری می‌رفت چه؟»

علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر از این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.