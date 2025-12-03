به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، نمایش«عچق» به کارگردانی عبدالرضا شیبانی از ۲۰ آذر در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

«عچق» با نام اصلی luv به ترجمه‌ی شهرام زرگر و به معنای علاقه چندم قلبی، یک کمدی آمریکایی با مولفه‌های کمدی ابزورد است که در ۲ پرده به یک مثلث عشقی متفاوت می‌پردازد.

«عچق» یک کمدی عاشقانه، سیاه و ابزود است که در نمایشنامه و اجرا از انواع ترفندهای کمدی (موقعیت، کلام، رفتار، شخصیت، پارودی، گروتسک، اسلپ استیک، و …) بهره برده است.

عبدالرضا شیبانی نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر پیش از این نمایش‌های «انگور»، «آی»، «آپ»، «دست برافراشته»، «آنتاگونیست‌ها و پروتاگونیست‌ها»، «شش پنجره مایل به همیشه»، «همه‌ دزدها که دزد نیستند» «افسانه‌ گوراغلی» و … را کارگردانی کرده است.

در این اثر بابک کیوانی آهنگساز و طراح صدا، سعید یزدانی طراح صحنه، تینا بخشی طراح گریم، سرور ماندی طراح لباس، صادق زرجویان عکاس، گرافیست و ختن تهرانی تبلیغات به عنوان عوامل حضور دارند.

گروه بازیگران نمایش متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.