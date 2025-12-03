به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید اقتدار مهدی موسوی تصریح کرد: مهمترین موضوعی که در تجاوز آشکار ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به اقصی نقاط کشور عزیزمان، جهانیان را به حیرت و تحسین وا داشت، روحیه ایثار و همدلی مردمی بود که در چهل و اندی سال گذشته، حمایت از ولی امر مسلمین و تمامیت ارضی کشور را در اولویت زندگی خود قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه اقتدار مظلومانه شهدای جنگ ۱۲ روزه، سند محکمی بر حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است خاطر نشان کرد: حضور گسترده مردم در تشییع پیکر و آئین‌های تکریم شهیدان، استمرار آنها در مسیر آزادگی را به منصه ظهور جهانیان گذاشت و این حضور باشکوه نشان از این داشت که ملت عزیز ما ارزشهای والای شهدا را ارج نهاده و ستایش می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در معیت معاونینش در روز شهادت حضرت ام البنین (س)، با حضور منزل شهید سید مهدی موسوی از شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: شهدا معلمان اخلاق، همدلی و بصیرت اجتماعی‌اند و اگر فرهنگ شهادت نباشد، هیچ قدرت نظامی و امنیتی، تضمین‌کننده پیروزی نخواهد بود.

وی گفت: پیروزی‌های ملت ایران، در دوران دفاع مقدس و یا در مقابله با توطئه‌ها و فتنه‌های معاصر، ریشه در روحیه عاشورایی، بسیجی و شهادت‌طلبانه مردم دارد.