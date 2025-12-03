روح‌الله یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ابعاد اجرای طرح بیمه رایگان آتش‌سوزی برای تمام منازل شهر بندر ریگ گفت: امنیت و آرامش مردم، مهم‌ترین اولویت مدیریت شهری است و این اقدام در راستای همین تعهد عملی شده است.

شهردار بندر ریگ با بیان اینکه پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر از درمان است، افزود: با همکاری بیمه کوثر، این طرح برای خانواده‌های بندر ریگ اجرا شد تا نگرانی آن‌ها در برابر یکی از مخاطرات مهم خانگی کاهش یابد.

وی یادآور شد: هزینه این پوشش بیمه‌ای در قالب برنامه‌های حمایتی مدیریت شهری تأمین شده و منازل مسکونی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

شهردار بندر ریگ افزود: این اقدام تنها یک پوشش مالی نیست، بلکه پیامی صریح به شهروندان است؛ اینکه شهرداری و شورای اسلامی در هر شرایطی کنار مردم ایستاده‌اند.

یگانه با اشاره به نگاه آینده‌نگرانه مدیریت شهری اظهار کرد: مدیریت شهری می‌تواند دغدغه‌هایی مانند بیمه را از سطح فردی به یک پروژه عمومی و حمایت‌شده ارتقا دهد و با تبدیل تهدیدهای احتمالی به فرصت، به افزایش تاب‌آوری شهری کمک کند.

شهردار بندر ریگ تأکید کرد: این طرح علاوه بر تأمین امنیت روانی خانوارها، نقش مهمی در آمادگی شهر در برابر حوادث احتمالی خواهد داشت.