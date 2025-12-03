  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۵

شهردار بندرریگ: منازل مسکونی شهر بیمه رایگان آتش‌سوزی شدند

بوشهر- شهردار بندر ریگ گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرریگ، تمام خانه‌های این شهر ساحلی را تحت پوشش بیمه رایگان آتش‌سوزی قرار دادند.

روح‌الله یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ابعاد اجرای طرح بیمه رایگان آتش‌سوزی برای تمام منازل شهر بندر ریگ گفت: امنیت و آرامش مردم، مهم‌ترین اولویت مدیریت شهری است و این اقدام در راستای همین تعهد عملی شده است.

شهردار بندر ریگ با بیان اینکه پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر از درمان است، افزود: با همکاری بیمه کوثر، این طرح برای خانواده‌های بندر ریگ اجرا شد تا نگرانی آن‌ها در برابر یکی از مخاطرات مهم خانگی کاهش یابد.

وی یادآور شد: هزینه این پوشش بیمه‌ای در قالب برنامه‌های حمایتی مدیریت شهری تأمین شده و منازل مسکونی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

شهردار بندر ریگ افزود: این اقدام تنها یک پوشش مالی نیست، بلکه پیامی صریح به شهروندان است؛ اینکه شهرداری و شورای اسلامی در هر شرایطی کنار مردم ایستاده‌اند.

یگانه با اشاره به نگاه آینده‌نگرانه مدیریت شهری اظهار کرد: مدیریت شهری می‌تواند دغدغه‌هایی مانند بیمه را از سطح فردی به یک پروژه عمومی و حمایت‌شده ارتقا دهد و با تبدیل تهدیدهای احتمالی به فرصت، به افزایش تاب‌آوری شهری کمک کند.

شهردار بندر ریگ تأکید کرد: این طرح علاوه بر تأمین امنیت روانی خانوارها، نقش مهمی در آمادگی شهر در برابر حوادث احتمالی خواهد داشت.

