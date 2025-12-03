دریافت 6 MB کد خبر 6677135 https://mehrnews.com/x39LZ5 ۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۰:۳۵ کد خبر 6677135 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۰:۳۵ افراد برای مهریههای بالای ۱۴ سکه زندانی نمیشوند ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: افراد برای مهریههای بالای ۱۴ سکه زندانی نمیشوند. کپی شد مطالب مرتبط عطایی: مطالبات زنان در موضوع مهریه بیاثر نخواهد بود گودرزی: سقف مهریه در اختیار زوجین است تشریح مصوبه مجلس؛ مهریه بیش از ۱۴ سکه مشمول مجازات حبس نمیشود سقف مهریه ۱۴ سکه مشخص شد برچسبها مهریه مجلس شورای اسلامی سکه
نظر شما