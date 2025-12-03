دریافت 6 MB
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۰:۳۵

افراد برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه زندانی نمی‌شوند

افراد برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه زندانی نمی‌شوند

ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: افراد برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه زندانی نمی‌شوند.

    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      مگر کسی میتواند در این دوران حتی نان خالی تهییه کند که همان 14سکه را پرداخت کند دیگر کسی به دنبال ازدواج و تشکیل خانواده نخواهد رفت ملت به مرور میبینند که مرگ همسر با وفا و بی توقع است پس با مرگ پیمان میبندند
    • محمد IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      پیامبر (ص)چه کسی را برای مهریه زندانی کرد؟ برای حفظ کانون خانواده لطفا دست از سر خانواده بردارید....اینطور جوان ها بجای ازدواج میروند سمت فساد و ازدواج سفید

