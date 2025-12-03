گودرزی: سقف مهریه در اختیار زوجین است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران در توضیح مصوبه امروز مجلس درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: برخی رسانه‌ها اشتباه منتشر کردند و عنوان کردند که مجلس سقف مهریه را ۱۴ سکه تعیین کرده است؛ در حالی که سقف مهریه یک سبقه و وجهه شرعی دارد و در اختیار زوجین است.

وی افزود: آنچه امروز مصوب شد، یکی از بخش‌های آن اصلاح ماده ۳ قانون مهریه بود؛ به این معنا که دیونی که به دلیل دریافت مالی نبوده و مابه‌ازای مالی نیست و از فرد وجهی دریافت نکرده که امروز بخواهد پرداخت کند، مانند مهریه، دیه جرایم غیرعمد و امثال آن، از این موارد ما در مجلس حبس‌زدایی کردیم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در واقع گفته شد به جای حبس، تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. پیش از این، ۱۱۰ سکه و حبس بود. ما ضمن حبس‌زدایی گفتیم که تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود.

گودرزی ادامه داد: در واقع باید بپذیریم که زندان جای بدهکار غیرعمدی که مابه‌ازا وجهی دریافت نکرده، نیست و زندان جای بزهکار است.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که اگر به قاضی ثابت شود که فرد در پرداخت دیون خود امتناع می‌کند و اقدام به کتمان می‌نماید، قاضی می‌تواند حکم حبس صادر و اجرا کند. در واقع، پیش از این پیشنهاد، مجازات کمتر از ۱۴ سکه، کیفری و با نصب پابند اعمال می‌شد، اما بیش از ۱۴ سکه، حقوقی می‌شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام این مصوبات منوط به تأیید شورای نگهبان است و باید منتظر نظر نهایی شورا بود.