به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی عصر چهارشنبه در دیدار تولیت‌های آستان‌های مقدس کشور، بقاع متبرکه را از ارکان مهم ترویج معارف دینی دانست و اظهار کرد: حضور امامزادگان در هر منطقه سبب افزایش معنویت، نذورات و کارهای خیر می‌شود و این برکات نباید مغفول بماند.

وی افزود: نباید اجازه دهیم با گذر زمان، اسلام همچون یک داستان تاریخی به فراموشی سپرده شود؛ حمایت از بقاع و مکان‌های مذهبی، حمایت از هویت دینی و اعتقادی جامعه اسلامی است.

این مرجع تقلید با اشاره به ضرورت توجه آستان‌های مقدس به فعالیت‌های فرهنگی تصریح کرد: امروز در حوزه مسائل کلامی باید از نیروهای نخبه و متخصص بهره‌مند شد تا پاسخگوی شبهات و نیازهای فکری مردم باشند.

گفتنی است در این دیدارها که دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی نیز از جمله آن بود، تولیت‌های آستان‌های مقدس گزارشی از اقدامات فرهنگی و مذهبی خود به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند اربعین و ماه مبارک رمضان ارائه کردند.

براساس این گزارش، اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی فردا در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.