۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

آیت‌الله سبحانی: بقاع متبرکه سنگر حفظ هویت و معارف اسلامی هستند

قم- آیت‌الله سبحانی با تأکید بر ضرورت صیانت از اماکن مقدس، گفت: هر امامزاده در نقطه‌ای از کشور می‌تواند مبلغ بی‌صدای دین باشد و باید از این ظرفیت برای تقویت معنویت در جامعه بهره گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی عصر چهارشنبه در دیدار تولیت‌های آستان‌های مقدس کشور، بقاع متبرکه را از ارکان مهم ترویج معارف دینی دانست و اظهار کرد: حضور امامزادگان در هر منطقه سبب افزایش معنویت، نذورات و کارهای خیر می‌شود و این برکات نباید مغفول بماند.

وی افزود: نباید اجازه دهیم با گذر زمان، اسلام همچون یک داستان تاریخی به فراموشی سپرده شود؛ حمایت از بقاع و مکان‌های مذهبی، حمایت از هویت دینی و اعتقادی جامعه اسلامی است.

این مرجع تقلید با اشاره به ضرورت توجه آستان‌های مقدس به فعالیت‌های فرهنگی تصریح کرد: امروز در حوزه مسائل کلامی باید از نیروهای نخبه و متخصص بهره‌مند شد تا پاسخگوی شبهات و نیازهای فکری مردم باشند.

گفتنی است در این دیدارها که دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی نیز از جمله آن بود، تولیت‌های آستان‌های مقدس گزارشی از اقدامات فرهنگی و مذهبی خود به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند اربعین و ماه مبارک رمضان ارائه کردند.

براساس این گزارش، اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی فردا در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.

