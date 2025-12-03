  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

ملونی: باید با مشارکت آژانس، توافقی روشن درباره ایران حاصل شود

نخست وزیر ایتالیا در سخنانی گفت: باید با مشارکت آژانس توافقی روشن درباره ایران حاصل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا امروز چهارشنبه در چهل و ششمین اجلاس شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد: باید با مشارکت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی، توافقی روشن در مورد ایران حاصل شده تا به جامعه جهانی اطمینان خاطر داده شود.

نخست وزیر ایتالیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اسرائیل باید حق فلسطینی‌ها برای تأسیس کشور خود را به رسمیت بشناسد. طرح رئیس جمهور ترامپ فرصتی واقعی برای ایجاد چارچوبی پایدار و بادوام برای صلح و امنیت در منطقه ارائه می‌دهد.

«جورجیا ملونی» گفت: تلاش برای دستیابی به راه‌حل دو دولتی، مسیر دستیابی به امنیت و ثبات در خاورمیانه (غرب آسیا) به شمار می‌رود.

