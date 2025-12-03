جمعی از علمای اهل سنت کردستان اقدام استرالیا علیه سپاه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از علمای اهل سنت استان کردستان با صدور بیانیه‌ای اقدام سخیف و غیرمنطقی دولت استرالیا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّه أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون» (آل‌عمران/۱۶۹)

به نام خداوند قاهر و مالک حقیقی زمین و آسمان،

ما جمعی از علمای اهل سنت استان کردستان، با قلبی مملو از ایمان و غیرت اسلامی، اقدام نابخردانه و دشمن‌پسند دولت استرالیا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به شدت و قاطعیت محکوم می‌نمائیم.

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

(سوره احزاب، آیه ۲۳)

سپاه پاسداران، برخاسته از متن قرآن و مکتب عاشورا است؛ نهادی است که لبیک‌گوی فرمان الهی «قاتِلوهم حتّی لا تکونَ فتنه» بوده و سال‌هاست که در خط مقدم دفاع از ارزش‌های الهی، تمامیت ارضی میهن، و امنیت امت اسلامی ایستاده است.

دولت‌هایی که دستشان آلوده به حمایت از رژیم‌های قاتل، غاصب و کودک‌کش است، حق ندارند مدافعان حق و مقاومت را تروریست بنامند. این همان وارونه‌نمایی شیطان است که قرآن در موردش فرمود:

«یُریدون لیُطفِئوا نورَ اللهِ بأفواهِهم و اللهُ مُتِمُّ نورِه» (صف/۸)

علمای اهل سنت استان کردستان، از سر ایمان و تعهد الهی، اعلام می‌کنیم که سپاه پاسداران، نه تنها تروریست نیست بلکه مصداق آشکار «وَجاهِدوا فی اللهِ حقَّ جِهادِه» است؛ پاسداران عزت امت اسلامی‌اند، مردانی که شب را با نیایش و روز را با جهاد در راه خدا می‌گذرانند.

ما از دولت‌های غربی می‌خواهیم به جای دنباله‌روی کورکورانه از سیاست‌های ضداسلامی و ضدایرانی، به وجدان بشری و منطق انسانی بازگردند، که ظلم به مجاهدان راه حق، جز رسوایی در دنیا و عذاب در آخرت ندارد. زیرا پیامبر اکرم ﷺ فرمود:

«من أعان ظالماً سلطه الله علیه» هر کس ظالمی را یاری کند، خداوند او را بر همان ظالم مسلط خواهد ساخت.

ما ماموستایان کردستان، از عمق جان اعلام می‌کنیم: سپاه در قلب ملت است و هرگاه دشمنان بخواهند نور خدا را خاموش کنند، همانند تمام تاریخ، به تاریکیِ خودشان گرفتار خواهند شد.

«إنَّ الله یُدافع عن الذین آمنوا» (حج/۳۸) — و این وعده الهی درباره مجاهدان سپاه قطعی و صادق است.

در پایان، با توکل بر خدای لایزال و درس‌گرفتن از سنت پیامبران، می‌گوئیم: ما تا آخرین نفس از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این شجره طیبه مقاومت، دفاع خواهیم کرد و هر تهدید و برچسب باطل را چون غباری از چهره حقیقت خواهیم زدود.

اللهم احفظ قائدنا و احفظ بلادنا من کید الأعداء، و اجعل جنود الإسلام علی الحق منصورین.

والله غالب علی أمره ولکن اکثر الناس لا یعلمون.

امضا:

جمعی از علمای اهل سنت استان کردستان

۱۲ آذر ۱۴۰۴