احداث پردیس کودک و نوجوان همدان با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی وفایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایجاد این پردیس یکی از خلأهای جدی شهری همدان را برطرف می‌کند. وی افزود: استاندار و نمایندگان مردم در مجلس حامیان اصلی این پروژه هستند و اعتبارات ملی قابل توجهی نیز برای تکمیل آن در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان هدف‌گذاری بهره‌برداری از پروژه را چهار تا پنج سال آینده عنوان کرد و گفت: تکمیل آن نیازمند همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی است.

وفایی با اشاره به ثبت جهانی هگمتانه، آن را فرصتی ویژه برای نشاط فرهنگی استان دانست و بیان کرد: انتظار داریم فضای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تحت تأثیر این رویداد بین‌المللی، غنی‌تر و پربارتر از گذشته برگزار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، ظرفیت بالایی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی اثرگذار دارد و این پروژه گامی مهم در ایجاد پایگاهی ثابت برای فعالیت‌های کودک و نوجوان در استان خواهد بود.