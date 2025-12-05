ترابی: با جشنواره تئاتر کودک شادی وارد سبد زندگی خانواده ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ترابی با حضور در کمیته اطلاع رسانی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اظهار کرد: در این دوره از جشنواره با سه اثر حضور دارم که رویکرد روان شناختی و هویتی دارند و با هدف تقویت خودباوری در کودکان طراحی شده‌اند.

این هنرمند همدانی در خصوص کیفیت جشنواره امسال تصریح کرد: هر دوره از جشنواره نسبت به سال قبل پخته‌تر می‌شود امسال جشنواره ۳۰ ساله شده و طبیعتاً انتظار می‌رود حرفه‌ای تر و پربارتر برگزار شود

ترابی درباره حال و هوای برگزاری جشنواره در همدان نیز گفت: مردم همدان سال هاست به جشنواره کودک عادت کرده اند و هر سال انتظار وقوع یک اتفاق شاد و پرهیجان را دارند جشنواره کودک فضایی سرشار از شور و اشتیاق برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند چراکه در هر خانه‌ای که کودک احساس آرامش و لذت کند صمیمیت و گرمای خانواده نیز بیشتر می‌شود

وی با اشاره به یکی از نمایش‌هایش با عنوان خودِ خودِ خودت باش که ویژه گروه سنی کودک تولید شده است افزود: این اثر نتیجه چند ماه تمرین گروه است و با هدف تقویت خودباوری در کودکان طراحی شده و رویکرد روان شناختی دارد

بر اساس این گزارش سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار کودک امروز روایت تازه صحنه فردا به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در استان همدان برگزار خواهد شد