۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

ترابی: با جشنواره تئاتر کودک شادی وارد سبد زندگی خانواده ها شد

ترابی: با جشنواره تئاتر کودک شادی وارد سبد زندگی خانواده ها شد

همدان- یک نویسنده و کارگردان همدانی گفت: مردم همدان به این رویداد فرهنگی عادت کرده اند به گونه ای که شادی کودکانه وارد سبد زندگی خانواده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ترابی با حضور در کمیته اطلاع رسانی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اظهار کرد: در این دوره از جشنواره با سه اثر حضور دارم که رویکرد روان شناختی و هویتی دارند و با هدف تقویت خودباوری در کودکان طراحی شده‌اند.

این هنرمند همدانی در خصوص کیفیت جشنواره امسال تصریح کرد: هر دوره از جشنواره نسبت به سال قبل پخته‌تر می‌شود امسال جشنواره ۳۰ ساله شده و طبیعتاً انتظار می‌رود حرفه‌ای تر و پربارتر برگزار شود

ترابی درباره حال و هوای برگزاری جشنواره در همدان نیز گفت: مردم همدان سال هاست به جشنواره کودک عادت کرده اند و هر سال انتظار وقوع یک اتفاق شاد و پرهیجان را دارند جشنواره کودک فضایی سرشار از شور و اشتیاق برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند چراکه در هر خانه‌ای که کودک احساس آرامش و لذت کند صمیمیت و گرمای خانواده نیز بیشتر می‌شود

وی با اشاره به یکی از نمایش‌هایش با عنوان خودِ خودِ خودت باش که ویژه گروه سنی کودک تولید شده است افزود: این اثر نتیجه چند ماه تمرین گروه است و با هدف تقویت خودباوری در کودکان طراحی شده و رویکرد روان شناختی دارد

بر اساس این گزارش سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار کودک امروز روایت تازه صحنه فردا به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در استان همدان برگزار خواهد شد

