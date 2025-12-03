دستگیری اراذل و اوباش معروف فضای مجازی در کلانشهر اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: شناسایی و دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش که به‌دلیل ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی تحت تعقیب قضائی بودند، به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به متواری بودن متهمان، مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه آنان را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی یک عملیات غافلگیرانه هر دو نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ زلقی با اشاره به سوابق متعدد متهمان گفت: در تحقیقات اولیه مشخص شد این افراد سابقه مواردی از جمله افترا، حریق عمدی، اخاذی، قدرت‌نمایی با سلاح، مزاحمت ملکی، نزاع و درگیری، اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان را در پرونده خود دارند.

وی در پایان تأکید کرد: تمامی فعالیت‌ها و اقدامات مخلان نظم و امنیت توسط پلیس به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت ارتکاب هرگونه جرم علیه امنیت و آرامش شهروندان، پلیس برابر قانون با آنان برخورد قاطع خواهد کرد.