۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

دستگیری ۲۹متهم تحت تعقیب در کردکوی

کردکوی-فرمانده انتظامی کردکوی از دستگیری ۲۹متهم تحت تعقیب مراجع قضائی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد فرزبود اظهار کرد: در راستای ارتقا احساس امنیت در بین شهروندان و ناامن ساختن محیط فعالیت مجرمان، دستگیری متهمان تحت تعقیب در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا مأموران انتظامی شهرستان موفق شدند تعداد ۲۹ متهم تحت تعقیب و متواری را در اجرای احکام قضائی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کردکوی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضائی از شهروندان خواست هشدارها و آموزش‌های پلیس را جدی گرفته و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

