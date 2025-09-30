فرمانده انتظامی ایذه: ۴ نفر از اراذل و اوباش مسلح ایذه بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حشمت‌الله بسطامی سه شنبه شب اظهار کرد: در پی کسب شکایاتی مبنی بر حضور و فعالیت مجرمانه اراذل و اوباش که اقدام به نزاع و درگیری دسته جمعی و ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان می‌کردند، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت شهرستان ایذه قرار گرفت.

بنا بر اعلام پلیس در روز سه‌شنبه ۸ مهر، وی افزود: با انجام اقدامات پلیسی، محل اختفای چهار نفر از اراذل و اوباش شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، در عملیات‌های جداگانه و منسجم آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه تصریح کرد: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان، چهار قبضه سلاح جنگی شامل سه قبضه کلت و یک قبضه کلاش و همچنین یک قبضه سلاح ساچمه‌زن وینچستر با حدود ۳۰۰ فشنگ جنگی و ساچمه‌ای مربوط به آن را کشف کردند.

سرهنگ بسطامی با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند، گفت: پلیس با اشرافیت کامل و رصد جامعه با اقتدار در چهارچوب قوانین و مقررات با هر گونه اعمال مجرمانه و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطعانه خواهد کرد.