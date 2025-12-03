  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

استفاده آمریکا از پهپادهایی که کپی «پهپاد شاهد» ایرانی هستند

استفاده آمریکا از پهپادهایی که کپی «پهپاد شاهد» ایرانی هستند

آمریکا از اسکادرانی از پهپادهای تهاجمی موسوم به «لوکاس» استفاده می کند که با مهندسی معکوس بر پایه پهپاد شاهد ایران ساخته شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، ارتش آمریکا اولین اسکادران از پهپاد تهاجمی خود در غرب آسیا را تشکیل داد که از پهپادهایی که طراحی و فناوری آنها مستقیماً از ایران گرفته شده است، استفاده می‌کند.

بر اساس اعلام این رسانه، این اسکادران تحت کنترل یک گروه ویژه است که چند ماه پیش توسط فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه (سنتکام) تشکیل شد، و با اسم گروه ویژه «حمله عقرب» نامگذاری گردید.

اسکادران مذکور از پهپادهایی به نام سامانه تهاجمی بدون سرنشین کم‌هزینه یا پهپادهای «لوکاس» ( LUCAS )استفاده می‌کند.

یک مقام نظامی آمریکا گفت: پهپادهای لوکاس پس از مهندسی معکوس پهپاد شاهد ایران ساخته شدند.

در بیانیه مطبوعاتی فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه (سنتکام) آمده است: پهپادهای «لوکاس» که توسط سنتکام مستقر شده‌اند، برد وسیعی دارند و برای عملیات خودکار طراحی شده‌اند. آنها را می‌توان با مکانیسم‌های مختلفی از جمله منجنیق، برخاست با کمک موشک و سیستم‌های زمینی و خودرویی متحرک پرتاب کرد.

کد خبر 6677353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      3 0
      پاسخ
      امریکا حق ندارد مهندسی معکوس بکند
    • IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      حتی 136رواسمش حفظ کرده اند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها