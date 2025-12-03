  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

معاون رئیس‌جمهور وارد خوزستان شد

اهواز ـ معاون توسعه روستایی و امور مناطق محروم رئیس‌جمهور، شامگاه امروز از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار شهید سلیمانی اهواز، وارد استان خوزستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و امور مناطق محروم رئیس‌جمهور با استقبال استاندار خوزستان از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار شهید سلیمانی اهواز، وارد استان خوزستان شد.

اولین برنامه سفر حسین‌زاده به خوزستان، حضور در همایش خیرین مدرسه‌ساز استان اعلام شده است. این امر نشان‌دهنده تأکید دولت بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و نقش بی‌بدیل مشارکت‌های مردمی در ساخت فضاهای آموزشی، به ویژه در مناطق محروم و روستایی است.

سفر معاون رئیس‌جمهور به خوزستان، با توجه به مسئولیت مستقیم وی در حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم، عمدتاً بر بررسی طرح‌های عمرانی، پیگیری پروژه‌های در دست اجرا و رفع چالش‌های توسعه‌ای این استان متمرکز خواهد بود.

نظر شما

    نظرات

    • IR ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      9 4
      پاسخ
      که چی
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 3
      پاسخ
      انشالا دولت کمک کنه خوزستان آباد بشه
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      3 0
      پاسخ
      فقط فلرهای نفتی و سوزاندن نیزارهای نیشکر رفع شود تو رو خدا
    • ایران پاد و اسلام زنده باد IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      3 2
      پاسخ
      با سلام به هموطنان جانم امیدوارم که ،حضور ایشان منجر به انجام تصمیمی عملی و بازدارنده در آتش زدن به نیزارهای جزایر مجنون و هورالعظیم و هوالهویزه همچنین کشت و صنعت های وسیع جنوب و غرب اهواز و نیز دودکش های صنایع نفت و گاز « دود و گاز های سمی خروجی از فلرهای » بشود . اگر همین اقدامها انجام بشود ، کار بزرگی خواهد بود و نیاز به سفری تا ده سال دیگر هم نخواهد بود و این سفر مثمر به نتیجه مطلوب خواهد بود .....
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      انشاالله کاری انجام بده نه فقط بیاد و بره
    • محمد IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      امیدوارم مشکل معیشت والودگی هوا حل بشه وفضای سبز در استان خوزستان زیاد بشه
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      1 0
      پاسخ
      خود رئیس جمهور آمد چه شد حالا با این چه کنم من

