به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و امور مناطق محروم رئیس‌جمهور با استقبال استاندار خوزستان از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار شهید سلیمانی اهواز، وارد استان خوزستان شد.

اولین برنامه سفر حسین‌زاده به خوزستان، حضور در همایش خیرین مدرسه‌ساز استان اعلام شده است. این امر نشان‌دهنده تأکید دولت بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و نقش بی‌بدیل مشارکت‌های مردمی در ساخت فضاهای آموزشی، به ویژه در مناطق محروم و روستایی است.

سفر معاون رئیس‌جمهور به خوزستان، با توجه به مسئولیت مستقیم وی در حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم، عمدتاً بر بررسی طرح‌های عمرانی، پیگیری پروژه‌های در دست اجرا و رفع چالش‌های توسعه‌ای این استان متمرکز خواهد بود.