به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیگو، بزرگترین شرکت هواپیمایی هند به دلیل کمبود خدمه، مشکلات فنی و شلوغی فرودگاه، بیش از ۷۰ پرواز خود را لغو کرد.
خبرگزاری پرس تراست هند (PTI)، با استناد به بیانیه شرکت ایندیگو، لغو بیش از ۷۰ پرواز این شرکت را گزارش داد.
طبق گزارشها، ایندیگو اخیراً به دلیل محدودیتهای زمانی پرواز، با کمبود جدی خدمه مواجه شده است.
طبق اخبار منتشر شده در رسانههای محلی، دورههای استراحت هفتگی برای اعضای خدمه خطوط هوایی داخل این شرکت، مطابق با محدودیتهای زمانی به ۴۸ ساعت افزایش یافته است.
نظر شما