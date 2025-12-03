به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه شادمانی در دومین گردهمایی تجلیل از مادران و همسران شهدا که عصر چهارشنبه در سالن شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقشآفرینی زنان در دورههای حساس کشور اظهار کرد: در روزهای بحرانزا، رسالت ما تنها به عزاداری محدود نمیشود، بلکه باید در میدان جهاد تبیین حضور داشته باشیم و سهم خود را در روشنگری ادا کنیم.
وی با یادآوری حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان صداوسیما و نقش خانم امامی در آن رویداد گفت: این حادثه برای من نقطه بیداری بود و احساس کردم تکلیفی تازه بر دوش نسل ما قرار گرفته است و نباید از تأثیر حضور زنان در جنگ رسانهای غافل شد و این عرصه امروز میدان اصلی دفاع است.
دختر سردار شهید علی شادمانی با بیان ویژگیهای اخلاقی پدر خود افزود: پدر بیش از چهار دهه بینام و نشان در میدان خدمت بود و حتی چهار روز پایانی عمرش را نیز در خط مقدم گذراند و اخلاص، تواضع و ایمان او به وعدههای الهی سبب شد خداوند نامش را عزیز و ماندگار کند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی بانوان در نهضتهای اسلامی بیان کرد: در دورههای سخت، همانگونه که حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و حضرت معصومه (س) نقشآفرینی کردند، امروز نیز مسئولیت زنان تغییر نکرده است.
وی بیان کرد: بانوان باید در نبرد شناختی و رسانهای حضور فعال داشته باشند و اجازه ندهند دشمن روایت خود را غالب کند.
شادمانی با ذکر نمونهای از توصیههایی که پس از شهادت پدر دریافت کرده بود، اظهار کرد: برخی پیشنهاد میکردند تا چهلم پدر در جمعها حاضر نشوم، اما اگر چنین توصیهای در عاشورا مطرح میشد، آیا حضرت زینب سکوت میکرد؟ شهادت پدران ما پایان راه نیست؛ آغاز تکلیف ماست.
وی در ادامه با اشاره به عملیات روانی دشمن علیه فرماندهان مقاومت خاطرنشان کرد: امروز برخی روایتها میکوشند القا کنند فرماندهان ما غافلگیر شدهاند، در حالی که آنچه رخ داد غافلگیری راهبردی رژیم صهیونیستی بود و شهادت فرماندهان نماد ضعف نیست، بلکه نتیجه اثرگذاری آنان در میدان است.
وی با تأکید بر وظیفهمندی نسل شهدا در مقابله با تحریفها گفت: فرزندان شهدا اجازه نمیدهند روایتهای ساختگی بر افکار عمومی غلبه کند و این وظیفه ماست که ابتکارات فرماندهان در جنگ ۱۲ روزه و نقش راهبردی رهبری در انسجام جبهه مقاومت را بازگو کنیم.
شادمانی با قدردانی از حضور گسترده مردم در روزهای اخیر بیان کرد: با وجود داغ سنگین شهادت پدر، مشاهده حضور اقشار مختلف مردم با پرچم ایران در خیابانها، صبر و امید ما را افزون میکرد و به باور من، پیروزی اصلی ملت در این جنگ، قدرت مردمی و وحدت ملی بود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و نقش بانوان در جنگ نرم گفت: امید دارم خون همه شهدا، بهویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، مقدمهای برای ظهور باشد و ما بتوانیم در این مسیر اثرگذار و سربازان صادق این آرمان بزرگ باشیم.
