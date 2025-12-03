حجت الاسلام روانبخش: ارتقا قنوات و دستجرد به شهرستان در حال پیگیری است

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بودجه استان قم اظهار کرد: یکی از دلایل پایین بودن بودجه استان، تعداد اندک شهرستان‌های این استان است و این مسئله نقش مستقیم در تخصیص منابع دارد.



وی افزود: برای افزایش تعداد شهرستان‌ها و به تبع آن ارتقای بودجه استان، نامه‌نگاری با وزارت کشور انجام داده‌ام تا قنوات و دستجرد به عنوان شهرستان‌های جدید ارتقا یابند.



روانبخش با بیان اینکه شهرستان قنوات بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد گفت: با افزایش شهرستان‌ها، امکان توزیع بهتر منابع و افزایش بودجه استان فراهم می‌شود و تلاش می‌کنیم این اقدام هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.



وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدام، تقویت زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی مناسب به مردم مناطق جدید و بهره‌مندی بهتر استان قم از بودجه ملی است و پیگیری‌های مستمر در این زمینه ادامه خواهد داشت.



روانبخش تأکید کرد: ارتقای شهرستان‌ها تنها به افزایش بودجه محدود نمی‌شود، بلکه موجب تسهیل مدیریت محلی، افزایش امکانات و توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه‌یافته استان خواهد شد و این امر نقش مهمی در توسعه متوازن قم ایفا می‌کند.