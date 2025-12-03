۴۰۰۰ کلاس درس جدید در خوزستان برای رسیدن به میانگین لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو شامگاه چهارشنبه در بیستوهفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز اظهار کرد: برای حل مسائل آموزش و پرورش در خوزستان باید کنار هم باشیم؛ استانی که از اقلیم کوهستانی تا مرزی، و از مناطق جلگهای تا گرم و خشک را در خود جای داده و نیازمند برنامهریزی دقیق است.
وی افزود: در خوزستان همواره آموزش یک مسأله محوری بوده و تلاش کردیم با وجود محدودیتها، از محل اعتبارات ملی، مسئولیتهای اجتماعی و کمک خیرین شاخصهای آموزشی را به میانگین کشوری نزدیک کنیم.
نیکو با اشاره به وضعیت فعلی شاخصها گفت: در متوسط کل استان به ازای هر دانشآموز حدود نیم متر از استانداردهای کشوری عقبتر هستیم و نزدیک به پنج درصد کلاسها با تراکم بالای جمعیت دانشآموزی اداره میشوند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، در نهضت توسعه عدالت آموزشی به دنبال برقراری توزیع متوازن فضاهای آموزشی هستیم؛ چرا که در کلانشهر اهواز با تراکم بالای کلاسها و در شمال استان با مدارس سنگی و کانکسی مواجهیم.
نیکو ادامه داد: استان خوزستان نیازمند ساخت حدود چهار هزار و ۱۰۰ کلاس درس در قالب ۶۸۰ مدرسه است. در حال حاضر دو هزار و ۱۰۰ کلاس از محل منابع استانی، ملی، مسئولیتهای اجتماعی و خیرین در دست ساخت داریم.
وی با تأکید بر اینکه این میزان ساختوساز پاسخگوی نیازهای استان نیست، گفت: این تلاشها نشان میدهد عزم استان برای جبران حداقل ۵۰ درصد کمبودها جدی است؛ اما برای تکمیل این پروژهها سه هزار میلیارد تومان اعتبار لازم داریم.
وی افزود: در شورای برنامهریزی با تأکید استاندار، آموزش و پرورش به یکی از اولویتهای اصلی استان تبدیل شده است؛ سه همت منابع برای این بخش پیشبینی شده که شامل یک همت اعتبارات استانی، یکونیم همت منابع ملی و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی است. خیرین نیز همواره پشتوانه اصلی این مسیر بودهاند.
نیکو در پایان با اشاره به نقش مؤثر خیرین مدرسهساز گفت: اتمام پروژههای نیمهتمام اولویت ماست و باید برای تأمین منابع جدید ازجمله مولدسازی داراییها برنامهریزی کنیم.
