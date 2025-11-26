  1. استانها
  2. خوزستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

ساخت کلاس‌های درس در خوزستان ۱۰ همت اعتبار نیاز دارد

اهواز - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: برای ساخت چهار هزار و ۲۰۶ کلاس درس در استان نیاز به ۱۰ همت اعتبار داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم‌الهدایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه دارخوین شادگان اظهار کرد: رئیس‌جمهور، اولویت نخست خود را مدرسه‌سازی قرار داده و در استان خوزستان نیز عزم بزرگی برای نهضت توسعه عدالت آموزشی شکل گرفته است که جای تقدیر از مدیرکل آموزش‌وپرورش و مدیرکل نوسازی دارد. استاندار خوزستان نیز به جد پیگیر این مسائل است.

وی با اشاره به گستردگی این نهضت افزود: حدود ۶۰ درصد از نهضت توسعه عدالت آموزشی در هفت استان از جمله خوزستان اجرا می‌شود و همه سازمان‌ها و نهادها پای کار آمده‌اند.

علم‌الهدایی بیان کرد: برای ساخت چهار هزار و ۲۰۶ کلاس درس در طول یک سال نیاز به ۱۰ همت اعتبار داریم و امیدواریم با تدبیر استاندار خوزستان بخشی از این اعتبارات در قالب مسئولیت‌های اجتماعی تأمین شود.

وی با اشاره به وجود شکاف‌های آموزشی در استان گفت: افزایش جمعیت دانش‌آموزی فشار مضاعفی ایجاد کرده و مدارس فرسوده نیازمند بازسازی اساسی هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تأکید کرد: برچیده شدن مدارس کانکسی و سنگی، کاهش تراکم بالای ۳۵ نفر در کلاس‌ها، رفع کمبود سرانه آموزشی کمتر از سه متر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار دارد. اجرای ۶۸۱ مدرسه در قالب چهار هزار و ۲۰۶ کلاس درس کار بزرگی است که در حال انجام است.

