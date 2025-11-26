به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم‌الهدایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه دارخوین شادگان اظهار کرد: رئیس‌جمهور، اولویت نخست خود را مدرسه‌سازی قرار داده و در استان خوزستان نیز عزم بزرگی برای نهضت توسعه عدالت آموزشی شکل گرفته است که جای تقدیر از مدیرکل آموزش‌وپرورش و مدیرکل نوسازی دارد. استاندار خوزستان نیز به جد پیگیر این مسائل است.

وی با اشاره به گستردگی این نهضت افزود: حدود ۶۰ درصد از نهضت توسعه عدالت آموزشی در هفت استان از جمله خوزستان اجرا می‌شود و همه سازمان‌ها و نهادها پای کار آمده‌اند.

علم‌الهدایی بیان کرد: برای ساخت چهار هزار و ۲۰۶ کلاس درس در طول یک سال نیاز به ۱۰ همت اعتبار داریم و امیدواریم با تدبیر استاندار خوزستان بخشی از این اعتبارات در قالب مسئولیت‌های اجتماعی تأمین شود.

وی با اشاره به وجود شکاف‌های آموزشی در استان گفت: افزایش جمعیت دانش‌آموزی فشار مضاعفی ایجاد کرده و مدارس فرسوده نیازمند بازسازی اساسی هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تأکید کرد: برچیده شدن مدارس کانکسی و سنگی، کاهش تراکم بالای ۳۵ نفر در کلاس‌ها، رفع کمبود سرانه آموزشی کمتر از سه متر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار دارد. اجرای ۶۸۱ مدرسه در قالب چهار هزار و ۲۰۶ کلاس درس کار بزرگی است که در حال انجام است.