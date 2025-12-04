«ام البنین» بزرگ مادری که فرزندان خود را جان فدای اهل بیت تربیت کرد

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها-راضیه سالاری: حضرت ام‌البنین (س) از بانوان برجسته و کم‌نظیر تاریخ اسلام است که نام مبارکش با شجاعت، ایمان، ادب و وفاداری گره خورده است. او با ریشه‌ای اصیل، شخصیتی والا و تربیتی الهی، نقشی تأثیرگذار در شکل‌گیری نسل شجاعانی ایفا کرد که در واقعه کربلا تاریخ‌ساز شدند.

حضرت ام‌البنین (س) از خاندان‌های مشهور عرب، به‌ویژه طایفه بنی‌کلاب، برخاسته بود؛ طایفه‌ای که به شجاعت، کرامت و مردانگی معروف بودند. این پیشینه اصیل، شخصیت او را از کودکی در فضایی مملو از نجابت، ادب و دلاوری شکل داد.

انتخابی الهی برای خانه ولایت

ازدواج امیرالمؤمنین (ع) با ام‌البنین (س) حاصل مشورت با عقیل، نسب‌شناس برجسته عرب بود. این پیوند، انتخابی آگاهانه و بر پایه فضیلت و شجاعت بود؛ زیرا قرار بود مادر فرزندانی شود که در مسیر ولایت، قله‌های ایثار و وفاداری را فتح کنند.

مادری مهربان و وفادار برای فرزندان فاطمه (س)

یکی از برجسته‌ترین ابعاد شخصیت ام‌البنین (س) تواضع و عشق بی‌ریای او به حسنین (ع) و زینب (س) بود. او خود را پیش از آن‌که همسر علی (ع) بداند، خادمی دلسوز برای فرزندان فاطمه (س) می‌دانست و محبت او ریشه در معرفت عمیق به اهل‌بیت (ع) داشت.

ثمره تربیت الهی این بانوی بزرگ، چهار فرزند رشید و شجاع بود؛ عباس (ع)، جعفر، عبدالله و عثمان. این فرزندان در روز عاشورا با جان‌فشانی در رکاب امام حسین (ع) نام مادر را در تاریخ ماندگار کردند. حضرت ام‌البنین (س) نیز با صبر و عظمت روح، جایگاهی ویژه در میان دوستداران اهل‌بیت یافت.

شناخت سیره و شخصیت حضرت ام‌البنین (س) چراغی برای فهم بهتر ارزش‌های ولایی، وفاداری، اخلاق و ایمان در زندگی امروز است.

امام جمعه بندر خمیر: حضرت ام‌البنین (س) الگوی بی‌بدیل شجاعت، ادب و ایمان در تاریخ اسلام است

امام جمعه بندر خمیر با اشاره به جایگاه برجسته حضرت ام‌البنین (س) در تاریخ اسلام، گفت: شخصیت کم‌نظیر این بانوی بزرگوار در تربیت چهار فرزند دلاور و نقش‌آفرینی در حادثه عاشورا، الگویی ماندگار برای زنان و مردان مسلمان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندر خمیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت مقام والای حضرت ام‌البنین (س) اظهار داشت: این بانوی بزرگ پس از شهادت حضرت زهرا (س) به همسری امیرالمؤمنین (ع) درآمد و با روحیه‌ای سراسر مهر و تواضع، زندگی در خانه ولایت را سرشار از محبت، ادب و تدبیر ساخت.

وی افزود: آنچه در منابع تاریخی آمده نشان می‌دهد که حضرت ام‌البنین (س) بانویی شریف، فاضل و از خاندان‌های نامدار عرب بوده است؛ خاندان بنی‌کلاب که در شجاعت، مهمان‌نوازی و مردانگی شهرت داشتند و این ویژگی‌ها را ام‌البنین (س) نیز به فرزندان خود منتقل کرد.

امام جمعه بندر خمیر ادامه داد: فرزندان حضرت ام‌البنین (س) چهار جوان دلیر، مؤدب و وفادار بودند که در کربلا پا به پای امام حسین (ع) جنگیدند و به مقام بلند شهادت نائل آمدند. در میان آنان حضرت ابوالفضل العباس (ع) جایگاهی ممتاز دارد و بسیاری از صفات شجاعت، فداکاری و ادب او ریشه در تربیت مادری بزرگوار چون ام‌البنین (س) دارد.

حجت‌الاسلام صالحی با بیان این‌که درباره تاریخ دقیق ولادت حضرت ام‌البنین (س) اختلاف تاریخی وجود دارد، اما آنچه مسلم است این است که شخصیت این بانوی گرانقدر چنان تأثیرگذار بوده که نام او با افتخار در کنار نام حضرت عباس (ع) در تاریخ اسلام می‌درخشد.

وی با اشاره به نحوه ازدواج حضرت ام‌البنین (س) با امیرالمؤمنین (ع) تصریح کرد: امام علی (ع)، از برادر خود عقیل که نسب‌شناس برجسته‌ای بود خواست تا بانویی از خاندان دلیرمردان عرب معرفی کند. عقیل نیز ام‌البنین کلابیه را پیشنهاد داد و این انتخاب بر اساس شرافت، شهامت و اصالت خانوادگی ایشان صورت گرفت.

امام جمعه سیریک: اصالت خانوادگی و تربیت ولایی حضرت ام‌البنین (س) سرچشمه پرورش قهرمانان کربلا بود

امام جمعه سیریک با اشاره به نقش بنیادین اصالت خانوادگی در شخصیت‌سازی انسان‌ها گفت: حضرت ام‌البنین (س) با ریشه‌ای اصیل، اخلاقی والا و تربیتی ولایی، زمینه‌ساز تربیت چهار فرزند شجاع شد که در کربلا اوج وفاداری و مردانگی را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبیین جایگاه رفیع حضرت ام‌البنین (س) اظهار کرد: پیشینه و اصالت خانوادگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفتاری و تربیتی افراد است و به‌ویژه در جامعه عرب قبل و بعد از اسلام اهمیت ویژه‌ای داشته است. خانواده‌ها به پیشینه اخلاقی، شجاعت و منش رفتاری خود می‌بالیدند و اصالت خانوادگی معیار مهمی برای ازدواج و پیوند میان قبایل بود.

وی افزود: حضرت ام‌البنین (س) از خاندان اصیل عرب و از طایفه‌ای است که به شجاعت، رشادت و ویژگی‌های اخلاقی برجسته معروف بودند. طایفه بنی‌کلاب و هوازن که ایشان به آن‌ها منتسب است، در تاریخ عرب به‌عنوان نمادهای شرافت، دلاوری و مردانگی شناخته می‌شوند و این اصالت ریشه‌دار، در ساختار شخصیت حضرت ام‌البنین (س) تأثیر ژرفی داشته است.

امام جمعه سیریک بیان کرد: نسب پدری حضرت ام‌البنین (س) به حزام بن خالد، از تیره‌های برجسته عرب، و نسب مادری ایشان به خاندان سهل بن عامر بازمی‌گردد. این دو ریشه اصیل سبب شده بود که ام‌البنین (س) در میان زنان عرب به عنوان بانویی شجاع، بافضیلت و کریم‌النفس شناخته شود.

مقام مادری و خدمت بی‌ریای حضرت ام‌البنین (س)

امام جمعه سیریک با بیان اینکه یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های حضرت ام‌البنین (س) روحیه خدمت و محبت خالصانه به فرزندان حضرت زهرا (س) بود، گفت: از زمانی که ایشان وارد خانه امیرالمؤمنین (ع) شد، خود را پیش از آن‌که همسر علی (ع) بداند، خادمی برای حسنین (ع) و زینب (س) می‌دید.

وی تصریح کرد: محبت ام‌البنین (س) به فرزندان حضرت زهرا (س) چنان خالص و بی‌ریا بود که در تاریخ کم‌نظیر تلقی شده است.

امام جمعه سیریک در پایان گفت: حضرت ام‌البنین (س) تنها مادر چهار شهید نیست؛ او الگوی همه زنان مسلمان در اخلاص، تربیت، حیا، ایثار و معرفت است. نام او در کنار نام قمر بنی‌هاشم (ع)، به‌عنوان نماد وفاداری و فداکاری در تاریخ می‌درخشد و نسل امروز باید این گوهرهای معنوی را بیش از پیش بشناسد و پاس دارد.

کارشناس مذهبی: حضرت ام‌البنین (س) نماد وفاداری و اوج مادری در مکتب اهل‌بیت است

یک کارشناس مذهبی با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت ام‌البنین (س) گفت: این بانوی بزرگوار با ایمان، وفاداری و تربیت فرزندانی همچون حضرت عباس (ع)، الگویی بی‌بدیل برای زنان و مادران مسلمان در تاریخ اسلام است

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خوش پوش، کارشناس مذهبی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز شهادت حضرت ام‌البنین (س) بیان داشت: حضرت ام‌البنین (س) از برجسته‌ترین بانوان تاریخ اسلام است که با اخلاص و وفاداری کم‌نظیر، جایگاهی ویژه در دل دوستداران اهل‌بیت (ع) دارد.

وی افزود: این بانوی گرانقدر نه‌تنها همسر امیرالمؤمنین (ع) بود، بلکه با روحیه‌ای سرشار از محبت و تواضع، مادری حقیقی برای فرزندان حضرت زهرا (س) شد و تمام وجودش را در خدمت به خاندان نبوت قرار داد.

خوش پوش ادامه داد: تربیت چهار فرزند شجاع و رشید که همگی در واقعه عاشورا در رکاب امام حسین (ع) به شهادت رسیدند، نشان می‌دهد که ام‌البنین (س) شخصیتی فراتر از یک مادر معمولی بود؛ او مظهر ایمان، معرفت، تربیت دینی و بصیرت ولایی بود.

این کارشناس مذهبی با اشاره به جایگاه ویژه حضرت ام‌البنین (س) در میان شیعیان اظهار داشت: محبت و ارادت ایشان به سیدالشهدا (ع) به حدی بود که حتی پس از شهادت چهار فرزندش در کربلا، بیش از هر چیز نگران حال امام حسین (ع) بود. این روح عظیم و معرفت عمیق، دلیل ماندگاری نام او در تاریخ است.

وی در پایان با تسلیت سالروز شهادت این بانوی بزرگوار تأکید کرد: سیره حضرت ام‌البنین (س) در وفاداری، ادب، تربیت فرزند و تبعیت از ولایت، همچنان می‌تواند راهنمای جامعه امروز باشد و الگوی ارزشمندی برای نسل جوان، به‌ویژه بانوان مسلمان قرار گیرد.