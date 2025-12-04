به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم اختر دانش شامگاه پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به نقش حضرت ام‌البنین (س) در تربیت فرزندان ولایت‌مدار گفت: وفاداری عمیق این بانوی بزرگوار به امیرالمؤمنین (ع) و تقدیم چهار فرزند رشید در راه امام حسین (ع) نشان‌دهنده جایگاه بی‌بدیل ایشان در تاریخ اسلام است.

امام جمعه موقت آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه ولایتمداری حضرت ابوالفضل (ع) ریشه در تربیت الهی و معرفت مادرش داشت، افزود: این موضوع می‌تواند الگویی برای مادران امروز باشد تا نسلی ولایت‌مدار و آگاه تربیت کنند.

الگویی بی‌بدیل در خانه امیرالمؤمنین (ع)

وی با اشاره به سیره عملی حضرت ام‌البنین (س) گفت: نخستین روزی که وارد خانه امیرالمؤمنین (ع) شد، حسنین (ع) بیمار بودند و ایشان همچون مادری مهربان به پرستاری آنان پرداخت و همواره می‌گفت: «من کنیز فرزندان فاطمه‌ام»

حجت‌الاسلام اختر دانش با بیان اینکه بسیاری مواقع والدین انتظاراتی از فرزندان خود دارند، اما فرزندان آن‌گونه که والدین هستند؛ تربیت می‌شوند، افزود: رفتارهای حضرت ام‌البنین (س) در معرض دید فرزندانش بود و آنان می‌دیدند مادرشان چقدر در مسیر اطاعت از راه امامت است و الگو برداری می‌کردند.

وی با اشاره به نقش حضرت ام‌البنین (س) پس از عاشورا گفت: ایشان هر روز به بقیع می‌رفت، چهار صورت قبر برای چهار فرزندش درست می‌کرد و کنار آن‌ها مرثیه می‌خواند و عزاداری جان‌سوز او دل دوست و دشمن را تحت تأثیر قرار می‌داد.

امام جمعه موقت آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه نباید اجازه داد یاد شهدا در گذر زمان و مشغله‌های روزمره فراموش شود؛ افزود: امنیت و قدرت امروز ما نتیجه خون شهدا و ایثارگران است.

وی تصریح کرد: اگر ایران اسلامی توانسته در برابر قدرت‌هایی که دهه‌ها برای تضعیف آن برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ پیروز باشد، این ریشه در فرهنگ ایثار و مقاومت دارد.

استمرار فرهنگ ایثار و ولایتمداری

حجت‌الاسلام والمسلمین اختر دانش با بیان اینکه سیره ام‌البنین (س) الگویی بی‌بدیل برای مادران تاریخ‌ساز است، گفت: تربیتی ریشه‌دار که در کربلا به اوج رسید، امروز نیز می‌تواند الهام‌بخش مادران باشد تا نسلی ولایت‌مدار و آگاه تربیت کنند.

وی افزود: حضرت ام‌البنین (س) با معرفتی که به امام خود داشت، فرزندانش را به همراه امام حسین (ع) فرستاد و به حضرت ابوالفضل (ع) گفت: با حسین می‌روی و با حسین برمی‌گردی». امام حسین (ع) نیز در جایی فرمودند: مادر جان شما در حق ما کوتاهی نکردید، خدا به شما جزای خیر بدهد.