به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی شامگاه چهارشنبه در سومین نشست گروه بهبود کیفیت آموزشی و ستاد امتحانات سوادآموزی استان در سال ۱۴۰۴ با اشاره به تغییر الگو به سوادآموزی مدرسهمحور، از مدیران و رؤسای آموزشوپرورش استان خواست اجرای کامل برنامهها و پوشش حجم ابلاغی امسال را با جدیت پیگیری کنند.
وی هدف اصلی دورههای سوادآموزی را ریشهکنی بیسوادی مطلق دانست و افزود: برای جلوگیری از بازگشت به بیسوادی و کمک به ادامه تحصیل افراد کمسواد، دورههای تحکیم و انتقال پیشبینی و اجرا میشود.
حسینی با اشاره به اختصاص ۸۲ پایگاه سوادآموزی به استان، همکاری همه مدیران مدارس و پایگاهها را الزامی دانست و گفت: باید پایگاههای موفق معرفی و از مدیران فعال تقدیر شود.
مدیرکل آموزشوپرورش کردستان بر لزوم برگزاری جلسات توجیهی برای مدیران پایگاهها تأکید کرد و افزود: نظارت بر کیفیت برگزاری کلاسها، امتحانات پایانی، قراردادهای برونسپاری و مسائل مالی باید با دقت انجام گیرد.
وی ضمن قدردانی از تلاش معاونت سوادآموزی و همکاران این حوزه، اجراییسازی تفاهمنامههای همکاری و هماهنگی با دستگاههای برونسازمانی را از اقدامات مؤثر استان برشمرد.
حسینی برگزاری منظم جلسات ستاد پشتیبانی در استان و شهرستانها را یکی از اولویتهای سوادآموزی دانست و گفت: با گفتمانسازی، باید رویکردهای جدید بهطور کامل برای شرکای برونسازمانی و دستگاههای همکار تبیین شود.
مدیرکل آموزشوپرورش کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد برنامههای ابلاغی سوادآموزی مطابق تعهدات انجام و اهداف کمی و شاخصهای مرتبط محقق شود.
