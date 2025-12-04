به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین داوری شامگاه گذشته در مراسم عزاداری سالروز وفات حضرت ام البنین (س) در هیئت نورالثقلین دارالقرآن شلمزار با تسلیت شهادت این بانوی مقاوم و بزرگوار و با اشاره به اینکه عمل صالح به تصریح قرآن در آیه ۹۷ سوره نحل منجر به حیات پاک و پاکیزه میشود، اظهار کرد: اولین ویژگی این بانو، مزین بودن به عمل صالح است لذا بعد از قرنها نامش در عالم هنوز پرآوازه مانده و گرامی داشته میشود.
مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه خداوند هیچ عمل خیری را بدون اجر و پاداش نمیگذارد، ادامه داد: زیباترین تابلوی زندگی حضرت ام البنین (س) مادری قمر بنیهاشم حضرت ابوالفضل (ع) است که خداوند این شایستگی را به این بانوی صالح داده است.
ویژگیهای سبک زندگی ام البنین (س)
داوری با طرح این پرسش که چرا خداوند متعال این مقام را به ام البنین (س) عطا فرمود، گفت: ایشان در زمره بانوانی در تاریخ اسلام است که ویژگیهای خاصی داشت و در نزد خداوند متعال عزیز بود که اولین ویژگی ایشان را باید «ایثارگری» بدانیم.
وی افزود: ایثار یعنی آنکه انسان با وجود نیاز به مال از آن بگذرد و به دیگری عطا کند یعنی نیاز دیگری را بر خودش مقدم میشناسد و ام البنین (س) با تأسی به سیره معصومین (ع) مزین به این ویژگی والای انسانی بود. قرآن نیز در آیه ایثار (حشر/۹) به زیبایی درباره این خصلت نیکوی انسانی سخن گفته است.
داوری یادآور شد: حضرت ام البنین (س) زمانی که دید حضرت سیدالشهدا (س) عازم مکه هستند دست چهار پسرش را در دستان حضرت گذاشت و عرضه کرد که یا حسین، دار و ندار من این چهار فرزند است و هر جا که شما بروید آنها در رکاب شما خواهند بود.
وی با تکریم و گرامیداشت مقام مادران شهدا، بیان کرد: این بانوی بزرگوار که جز این چهار فرزند دارایی نداشت اما آنها را در راه حفظ حریم امامت و ولایت راهی کرد و برای این ایثار، انتظاری هم از امام (ع) نداشت، مادران شهدا نیز در دوران دفاع مقدس فرزندان خود را با اشک چشم راهی جبهههای حق علیه باطل کردند و در غم فراق و شهادت جگر گوشه و ثمره زندگی خود سوختند اما دم بر نیاوردند.
داوری با تأکید بر اینکه گذشتن از فرزند بسیار دشوار و سخت است، یادآور شد: شاید در مقام سخن، این کار ساده به نظر برسد اما در مقام عمل کمتر پدر و مادری ابراهیموار فرزندش را ایثار میکند. حضرت ابراهیم به امر خدا باید فرزندش را قربانی میکرد لذا خنجر تیز را بر گردن فرزندش کشید اما به امر خدا این خنجر کار نکرد و نبی خدا از این آزمون الهی سربلند بیرون آمد.
وفاداری حضرت عباس، میراثی که از مادر آموخت
این مدرس حوزه و دانشگاه «وفاداری» را دیگر ویژگی حضرت ام البنین دانست و توضیح داد: این وفاداری را در زیارتنامه حضرت ابوالفضل (ع) نیز میخوانیم و چنین مادری میتواند فرزند باوفایی همچون قمر بنیهاشم را پرورش دهد.
داوری «ولایتمداری» را دیگر ویژگی خاص حضرت ام البنین (س) عنوان کرد و افزود: این بانوی شجاع و پاک در زندگی امیرالمومنین (ع) سایه حضرت زهرا (س) بود و زمانی که پس از شهادت حضرت زهرا (س) وارد خانه امام (ع) شد، عرض کرد که او را با نام فاطمه خطاب نکنند زیرا فرزندان یاد مادرشان میافتند.
این مدرس حوزه و دانشگاه با تصریح اینکه ولایتپذیری ام البنین (س) به فرزندانش نیز سرایت کرد، ادامه داد: این ویژگی برجسته در زندگی حضرت ابوالفضل (ع) موج میزند که تا آخرین لحظه زندگی از حریم پاک امامت و ولایت دفاع کرد و به شهادت رسید.
وی بیان کرد: ام البنین (س) بانویی اهل «شجاعت» بود و به طایفهای تعلق داشت که به دلاوری و شجاعت و شهامت مشهور بودند و شجاعت مردانش مشهور عالم بودند. این بانوی شجاع و با شهامت چهار پسر به دنیا آورد که گل سر سبد آنها، قمر بنیهاشم (ع) بود که وصف شجاعتش را همه ما شنیدهایم و خواندهایم.
داوری اظهار کرد: «ادب»، دیگر ویژگی حضرت ام البنین (س) است و حضرت قمر بنیهاشم (ع) نیز چون خودش را در محضر و در رکاب امام حسین (ع) میبیند، اصلاً توجهی به خودش ندارد و جز سمعاً و طاعتا کلامی در محضر امام (ع) نمیگوید چرا که ادب را از مادر آموخته است. ادب انسان را بالا میبرد و بزرگ میکند و جایگاه والایی به انسان میبخشد.
