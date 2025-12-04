پرونده دهمین دوره جشنواره ابوذر در کرمان به هفته مقاومت گره خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی سلطانینژاد، از برگزاری مراسم اختتامیه دهمین جشنواره رسانهای ابوذر در هفته مقاومت خبر داد و گفت: پرونده این دوره در ششم دی ماه و در تالار فرهنگ و هنر کرمان با معرفی ۴۴ برنده بسته خواهد شد.
وی افزود: این جشنواره معتبرترین جشنواره رسانهای در کشور میباشد و رقابت تنگاتنگی بین خبرنگاران کرمانی شکل گرفت که نشان از قدرت قلم و رسانه در این استان دارد.
سلطانینژاد، با اشاره به ورود ۳ هزار اثر به دبیرخانه دهمین جشنواره ابوذر و مشارکت ۲۵۸ رسانه در این جشنواره گفت: رسانههای مکتوب استان کرمان مشارکت خوبی داشتند، اما بیشترین آثار ارسال شده متعلق به خبرگزاریها، سایتها و پایگاههای خبری است.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمان به مشارکت خوب رسانهها در محورهای مختلف جشنواره پرداخت و عنوان کرد: بخشهای جنگ ۱۲ روزه و هوش مصنوعی امسال برای اولین بار وارد رقابت شده بود اما دست پر رسانهها در این زمینهها نشان میداد رسانههای کرمان تا چه اندازه بهروز و حرفهای هستند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان اضافه کرد: بیشترین اثر در قالب گزارش خبری ارسال شده و محور امید و نشاطآفرینی نیز محور مورد علاقه شرکتکنندگان بوده است.
وی با اشاره به برگزاری اختتامیه این جشنواره در روزهای مقاومت، گفت: بخش مربوط به حاج قاسم و مکتب سلیمانی، امسال در جشنواره ابوذر نبود و آن را در قالب جشنوارهای دیگر به نام «ملک سلیمان» برگزار خواهیم کرد، اما آئین پایانی را در روزهایی قرار دادیم که نام حاج قاسم بیش از هر زمان دیگری در شهر میپیچد.
وی با اشاره به اینکه این جشنواره در حوزه مکتب حاج قاسم با محوریت کتاب «باران گرفته است» برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این کتاب نوشته احمد یوسفزاده آزاده کرمانی است و زندگینامه سردار دلها را از کودکی تا شهادت روایت میکند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمان ادامه داد: جشنواره مکتب حاج قاسم در دهه فجر امسال خواهد بود و به نیت سن حاج قاسم، ۶۳ جایزه خواهد داشت.
سلطانینژاد، همچنین از حضور چهرههای ملی و استانی در آئین اختتامیه دهمین جشنواره رسانهای ابوذر در کرمان خبر داد و گفت: از اصحاب رسانه کرمان دعوت میکنم ساعت ۹ صبح روز ششم دی ماه در تالار فرهنگ و هنر حضور یافته و در این مراسم شرکت کنند.
