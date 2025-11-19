به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سلطانی نژاد، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کانون‌های بسیج رسانه در کرمان؛ پیوند ظرفیت بومی با توسعه استان است گفت: رسانه‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری نقش تعیین‌کننده ای در توسعه و پیشرفت جوامع دارند که اگر با ظرفیت‌های محلی و توانمندی‌های بومی همراه شود، می‌تواند به موتور محرک مطالبه گری و روایت پیشرفت در استان‌ها بدل شود.

وی افزود: در همین راستا، سازمان بسیج رسانه استان کرمان با راه‌اندازی کانون‌های بسیج رسانه در شهرستان‌ها، گام تازه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی برداشته است.

وی ادامه داد: رسانه‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری به عنوان چشم و گوش جامعه شناخته می‌شوند و می‌توانند مسیر توسعه را روشن کنند و صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند.

مسئول بسیج رسانه استان کرمان تصریح کرد: در استان کرمان نیز این نقش پررنگ‌تر از گذشته دیده می‌شود، چرا که ظرفیت‌های متنوعی همچون منابع صنعتی، معدنی، گردشگری و اجتماعی در شهرستان‌های مختلف وجود دارد که اگر با توان رسانه‌ای همراه شوند، می‌توانند موتور محرک پیشرفت باشند.

سلطانی نژاد، گفت: سازمان بسیج رسانه استان کرمان با درک این ضرورت، اقدام به راه‌اندازی کانون‌های بسیج رسانه در شهرستان‌ها کرده است؛ اقدامی که هدف آن تقویت رسانه‌های محلی و ایجاد زیرساختی پایدار برای تولید محتوا و مطالبه گری در سطح استان است.

وی افزود: این کانون‌ها قرار است رسانه‌های شهرستانی را پای کار بیاورند، و به آموزش سواد رسانه‌ای و هوش مصنوعی توانمند کنند و به آن‌ها فرصت دهند تا در کنار روایت پیشرفت، نقش مؤثری در نقد سازنده و طرح مطالبات مردمی ایفا کنند.

سلطانی نژاد، افزود: این رویکرد نشان می‌دهد که نگاه بسیج رسانه تنها به تولید خبر محدود نیست، بلکه به دنبال نظریه‌پردازی و خلق محتواهای اثرگذار در سطح استان و کشور است.

مسئول بسیج رسانه استان کرمان تاکید کرد: همچنین در راستای روشنگری افکار عمومی به لحاظ ایجاد ساختار بسیج رسانه در تمام شهرستان‌ها در برنامه‌های متمرکز استانی از همه رسانه‌ها بهره برده می‌شود و در شهرستان‌ها تلاش خواهد شد فقط رسانه‌های همان شهر و رسانه‌های محلی بومی در برنامه‌ها شرکت داده شوند.

وی اظهار داشت: برنامه‌های شاخصی همچون «راویان پیشرفت» و جشنواره «ابوذر» نیز در همین مسیر طراحی شده‌اند تا شهرستان‌ها بیشترین نقش را در اجرای آن‌ها داشته باشند.

وی گفت: برنامه‌های شهرستانی مختص همان شهرستان‌ها و برنامه‌های استانی به صورت فراگیر برگزار خواهد شد تا هم افزایی رسانه‌ای شکل گیرد و همه شهرها، به ویژه کرمان، در این حرکت فرهنگی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند.

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